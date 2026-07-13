Motril da una lección al resto de España: regala pulseras que advierten frente a golpes de calor al personal de limpieza

El teniente de alcalde encargado del área de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, posa con los empleados y sus pulseras Ayuntamiento de Motril

Mientras los españoles estamos peleándonos con el aire acondicionado durante estos meses de calor, muchos trabajadores no tienen ese lujo y son especialmente susceptibles a sufrir un golpe de calor por su labor en exteriores.

Ahora, el Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha una iniciativa que busca proteger a sus trabajadores más expuestos al calor, mediante el uso de pulseras de actividad diseñadas para mantener controladas sus constantes vitales.

La empresa concesionaria del servicio de limpieza del municipio, FCC, ha iniciado el reparto de 25 de estas pulseras inteligentes a lo largo de dos tramos, que ya pueden usarlas durante la jornada laboral.

La prioridad de este proyecto ha estado en los trabajadores que realizan labores de limpieza manual y otros trabajos físicos en el Ecoparque de Motril; también las han recibido empleados especialmente sensibles a las altas temperaturas.

A diferencia de las pulseras inteligentes diseñadas para hacer ejercicio o para registrar el sueño, estos dispositivos han sido diseñados de manera específica para monitorizar los factores de riesgo relacionados con el calor extremo.

En concreto, se ha optado por el modelo Biseif CMZ-RF12, una nueva versión del dispositivo que ahora viene equipada con pantalla y un sistema de doble sensor de riesgo térmico.

La función de estos sensores es medir de manera constante tanto la temperatura corporal del operario como la temperatura ambiente del entorno en el que se encuentra trabajando. Esto permite anticipar problemas de salud derivados de la exposición prolongada al sol, como los golpes de calor.

La pulsera que alerta en caso de temperatura extrema Biseif Omicrono

En el momento en el que la pulsera detecta que la temperatura corporal del trabajador supera los 37,8 grados, se activa un triple aviso, compuesto por una señal lumínica de color rojo, una alerta acústica de 70 decibelios y una vibración interna.

Por otra parte, si el dispositivo detecta que la temperatura ambiente supera el umbral de los 42 grados, el dispositivo emite una señal luminosa de color naranja que avisa al trabajador para que tome las precauciones necesarias.

Según Granada Digital, el protocolo establece que, en caso de recibir cualquiera de las alarmas, el operario debe detener su actividad de manera inmediata y resguardarse en una zona de sombra hasta que la pulsera deje de emitir la señal.

El teniente de alcalde encargado del área de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha explicado que las temperaturas en Motril durante los meses de verano superan en numerosas ocasiones los 45 grados.

Hernández recalca que "con esta iniciativa buscamos anticiparnos a los riesgos derivados del calor extremo y garantizar unas condiciones de trabajo más seguras para el personal que desarrolla su labor al aire libre".

Estas pulseras forman parte del protocolo de prevención del ayuntamiento, que establece medidas como pausas periódicas para hidratarse, buscar zonas de sombra y extremar las precauciones ante temperaturas elevadas.