Carlos Llull, electricista: "El gran error es apagar y encender el aire acondicionado; dejarlo toda la noche consume menos"

Con la llegada del calor extremo, la misma duda asalta todas las casas españolas antes de dormir. La pregunta sobre si es mejor dejar el aire acondicionado encendido toda la noche o ir encendiéndolo y apagándolo según tengamos calor es una constante.

La costumbre tradicional siempre nos ha dictado apagarlo para ahorrar en la factura de la luz, pero la realidad tecnológica actual demuestra exactamente lo contrario.

Así lo ha explicado el electricista e instalador Carlos Llull a través de un revelador vídeo en su cuenta de Instagram, donde se le puede encontrar como @soycarlosllull.

En esta publicación, el experto arranca planteando el dilema: "¿Qué consume más dejar el aire acondicionado encendido toda la noche o apagarlo y volverlo a encender constantemente?". Él mismo aclara que "es una de las preguntas que más me hacen como instalador y la respuesta, la verdad, va a sorprender".

En su vídeo, Llull plantea una situación nocturna que se repite en miles de hogares: "Imagínate que son las 10 de la noche, la habitación está a 29 grados y programas el aire acondicionado a 24. El equipo empieza a enfriar la estancia, alcanza temperatura y reduce automáticamente su potencia. Pero justo en ese momento decides apagarlo".

El verdadero problema llega a partir de esa decisión que el usuario toma pensando erróneamente que así ahorra energía.

Como detalla el especialista, "la habitación volverá a calentarse, las paredes acumulan calor y a las tres lo vuelves a encender porque te despiertas sudando".

La consecuencia de esta interrupción es drástica para el consumo eléctrico. "¿Qué ocurre? Que el aire acondicionado tiene que volver a trabajar muy fuerte para volver a enfriar otra vez toda tu habitación", señala el electricista sobre los continuos picos de arranque que realmente disparan la factura.

El gran error de concepto reside en no entender cómo funcionan los aparatos de climatización actuales. "Y aquí está el mayor error, porque los equipos Inverter modernos no consumen el 100 % toda la noche. Cuando alcanzan temperatura se autorregulan automáticamente y consumen mucho menos", aclara Llull.

Una vez que llegan a los grados deseados, mantienen una velocidad de crucero que requiere una energía mínima.

Para ilustrarlo y dar tranquilidad a los usuarios, el instalador aporta un cálculo muy gráfico y revelador sobre el coste real nocturno.

"Por ejemplo, supongamos que tenemos una máquina de una potencia máxima de 1.500 vatios y supongamos un escenario bastante exigente. Durante una noche de ocho horas podría costar alrededor de 1 euro en electricidad", afirma, desmontando por completo el miedo a dejar la máquina encendida mientras dormimos.

El aislamiento, el verdadero enemigo

Más allá del uso obsesivo del mando a distancia, el profesional lanza una advertencia sobre un factor estructural que solemos pasar por alto. "Por eso muchas veces el problema no es cuánto consume el aire acondicionado, el problema es cuánto calor hay en la vivienda", advierte.

La eficiencia del electrodoméstico está íntimamente ligada a las condiciones térmicas de la propia casa. En este sentido, detalla que "si tienes poco aislamiento o el sol está pegando todo el día, el equipo va a tener que trabajar muchísimo más".

Si la casa es un horno, el aire acondicionado jamás podrá llegar a esa deseada fase de autorregulación y el motor se verá obligado a trabajar al máximo de su capacidad constantemente para combatir el calor que irradian los muros.

Para zanjar definitivamente el debate y concienciar a sus seguidores, el instalador insiste en que debemos cambiar nuestra mentalidad basada en electrodomésticos antiguos y confiar en los avances actuales.

La lección final de su intervención es clara y directa, pidiendo a los usuarios que dejen de realizar sobreesfuerzos innecesarios encendiendo y apagando sus máquinas de climatización.

"Así que la próxima vez que alguien te dice 'apaga el aire acondicionado que consume muchísimo', recuerda que los equipos Inverter modernos están diseñados precisamente para autorregularse", concluye Carlos Llull.