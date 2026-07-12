Juan José, mecánico: "Lo ideal es poner el aire acondicionado del coche 5 segundos después de arrancar el motor, nunca antes"

Un aire acondicionado de un coche y el mecánico Juan José Ebenezer. Unsplash/YouTube Omicrono

Con la llegada de las altísimas temperaturas estivales, abrir la puerta de un coche aparcado al sol resulta una experiencia casi insoportable. El habitáculo se transforma rápidamente en un auténtico horno, registrando temperaturas que superan ampliamente a las del exterior.

Ante este sofoco, el instinto de la gran mayoría de los conductores es inmediato: girar la llave de contacto con el botón del aire acondicionado encendido y al máximo.

Sin embargo, aunque este acto reflejo busque un alivio rápido, estamos cometiendo un error silencioso que podría pasarnos una factura cara en el taller.

Juan José Ebenezer, mecánico y divulgador de contenidos del motor, ha lanzado una advertencia rotunda a todos los conductores.

Según este experto, encender el sistema de refrigeración al mismo tiempo que el motor somete al coche a un sobreesfuerzo mecánico totalmente innecesario.

El arranque es siempre el instante de mayor desgaste y criticidad para la mecánica del automóvil. Si a este esfuerzo natural le añadimos la carga de energía del climatizador, estaremos forzando los componentes en su momento de mayor vulnerabilidad.

En uno de sus vídeos de TikTok, el especialista detalla exactamente qué ocurre bajo el capó y desgrana la explicación de este fallo tan común.

"Siempre te he dicho que antes de parar el coche quites el aire acondicionado. Pero y ¿cuándo vas a arrancar el coche qué pasa con el aire? Lo ideal es que no lo tengas encendido antes", asegura Juan José.

"Cuando arranques el coche, el aire acondicionado no tiene que estar puesto. Si lo tienes encendido, cuando pones el contacto directamente ya está trayendo un consumo de carga y, después, cuando arrancas, esa carga automáticamente le vas a meter otra carga más mecánica, que es el compresor funcionando, cosa que no le beneficia absolutamente nada", añade.

La regla para proteger al motor

La solución para evitar este castigo técnico no implica asarse de calor dentro del habitáculo, sino aplicar una brevísima regla de cortesía mecánica.

"Lo ideal es que arranques el coche y segundos después, cuando vayas a iniciar la marcha, poner el aire acondicionado; o apenas unos 5 segundos después, pero por lo menos darle tiempo a que arranque, lubrique y, justo después, ya lo pones", sentencia.

Esa mínima pausa de cinco segundos supone un margen de tiempo vital. Son los instantes precisos que necesita el bloque motor para que el aceite comience a fluir, lubrique todas las piezas móviles y permita que el sistema asuma el fuerte tirón del compresor sin sufrir fricciones ni daños prematuros.

Asimismo, cabe destacar que este sencillo cuidado diario debe ir siempre acompañado de un riguroso mantenimiento preventivo.

Un detalle crucial es vigilar la aparición de malos olores al encender la ventilación, un síntoma claro de que existen bacterias en los conductos.

Además, se aconseja comprobar que el equipo logre enfriar con la misma potencia en un atasco urbano que circulando por carretera.

Por último, no olvides mirar de reojo debajo de tu vehículo: si ves caer pequeñas gotas de agua de condensación al asfalto, tendrás la tranquilidad de que el desagüe funciona a la perfección.