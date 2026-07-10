La UE declara que el "diseño adictivo" de Instagram y Facebook es ilegal: obligará a cambiar las apps para siempre

La polémica sobre el diseño adictivo de las redes sociales continúa, y ahora, la Comisión Europea ha dado un duro golpe a Meta con la publicación de las conclusiones preliminares sobre sus plataformas más populares, Instagram y Facebook.

La acusación principal se centra en que la empresa no habría evaluado adecuadamente los riesgos que el diseño adictivo de sus apps conlleva para el bienestar físico y mental de los usuarios, especialmente menores de edad y adultos vulnerables.

Por ello, la Comisión Europea ha decidido de manera preliminar que Meta ha violado el Digital Services Act (DSA), que incluye una serie de reglas que también obligan a las compañías tecnológicas a moderar sus contenidos y hacer los algoritmos más transparentes.

El reporte es especialmente crítico con algunas de las funciones que ya esperamos ver en todas las apps de redes sociales, como por ejemplo, la reproducción automática de vídeos, el 'scroll' infinito que muestra nuevas publicaciones de manera constante, y las recomendaciones personalizadas.

Estas funciones "alimentan el impulso del usuario de seguir desplazando la pantalla y activan el 'modo piloto automático' del cerebro, lo que contribuye a la aparición de hábitos poco saludables y al uso compulsivo", afirma la Comisión.

En lo que respecta concretamente a Instagram, la Comisión ha sido crítica con las 'Stories' y los 'Reels', dos nuevos formatos que habrían sido creados sin que Meta haya tenido en cuenta que pueden llevar a un uso excesivo de sus servicios.

En declaraciones a CNBC, un representante de Meta ha confirmado que la compañía no está de acuerdo con estos hallazgos preliminares y afirma que comparte la misión de ofrecer experiencias positivas en Internet.

La compañía acusa a la Comisión de no considerar los "pasos significativos" que Meta ha dado para proteger a los menores, incluyendo el lanzamiento de cuentas específicas para adolescentes con más limitaciones y funciones como el bloqueo de uso nocturno.

Sin embargo, el propio reporte ya prevé la reacción de Meta, y responde de manera anticipada con que esas medidas no han conseguido parar los riesgos del diseño adictivo.

Por ejemplo, la Comisión considera que las herramientas de gestión de tiempo, incluidas las de cuentas de adolescentes, pueden ser ignoradas fácilmente y no ayudan a controlar el uso del dispositivo.

De la misma manera, la Comisión no considera que el control parental sea efectivo porque requiere que los padres tengan conocimientos técnicos y tiempo para comprenderlos y usarlos de manera efectiva para proteger a los menores.

De hecho, la investigación demuestra los "riesgos inherentes" del diseño adictivo de Instagram y Facebook, ya que las medidas tomadas no han sido suficientes para contrarrestarlo.

Por todo esto, la Comisión Europea considera que el diseño de Instagram y Facebook es ilegal, y que Meta ahora deberá implementar cambios en el diseño de sus apps.

Como ejemplos, la Comisión propone eliminar las mencionadas funciones de reproducción automática y 'scroll' infinito, además de implementar tiempos de pausa efectivos que impidan seguir usando la app.

Sin embargo, antes Meta tiene el derecho de defenderse y responder a estas acusaciones. Pero si finalmente el punto de vista de la Comisión prevalece, la compañía se podría enfrentar a multas de hasta el 6% de todos sus ingresos anuales a nivel mundial.