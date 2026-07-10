Araceli Montero, auxiliar de enfermería: "El aire acondicionado para dormir a 18 grados garantiza un resfriado"

Las noches de verano en España pueden convertirse en una auténtica pesadilla para conciliar el sueño, algo que están descubriendo muchos españoles estos días con temperaturas que no bajan de los 25 grados.

El aire acondicionado se convierte en el mejor aliado en estos momentos, pero es sorprendente que la mayoría de la gente no lo utiliza de manera adecuada, según los expertos.

Por ejemplo, un error muy común es encender el aire acondicionado justo cuando nos vamos a acostar, o poner una temperatura muy baja pensando que así va a compensar por todo el calor de la jornada.

Pero si hacemos eso, no solo vamos a tener una sorpresa desagradable en la próxima factura de la luz, sino que nuestra salud va a sufrir, con síntomas como dolores de garganta o rigidez muscular.

Por eso, la clave para mejorar el descanso no radica en enfriar la habitación por completo en pocos minutos, sino preparar el entorno de manera progresiva.

Como explican en ExpertClima, para dormir mejor "enciende el aire unos 20-30 minutos antes de acostarte para climatizar la habitación a unos 25ºC". Este intervalo de tiempo permite que las paredes, las sábanas y el mobiliario pierdan el calor acumulado durante el día.

Para cuando entremos en la habitación listos para dormir, la estancia ya estará climatizada y el cuerpo podrá iniciar el proceso de adormecimiento de manera natural.

Si no lo hacemos y simplemente ponemos el aire acondicionado a tope, podemos sufrir consecuencias tanto económicas (por la factura de la luz) como de salud, como explica Araceli Montero, TCAE (Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería) de Vithas Hospitales.

En el vídeo viral de TikTok, Montero asegura que "La temperatura ideal del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados" y que una temperatura de 18 grados "te garantiza un resfrío o una contractura".

Pero no es sólo una cuestión de temperatura, la dirección del aire también puede provocar problemas si no la ajustamos correctamente.

Montero advierte que el aire frío nunca debe ir a la cara ni a los pies, y en vez de eso es "mejor si va mirando hacia el techo o que se balancee".

Por lo tanto, lo recomendable es dirigir las lamas del split del aire acondicionado hacia la parte superior de la habitación o hacia la pared. Dado que el aire frío es más denso que el aire caliente, va a tender a descender de manera natural por toda la habitación, así que no es necesario dirigirlo hacia nuestro cuerpo de manera directa.

Usar el temporizador del aire acondicionado también es algo importante y que no deberíamos olvidar para que se apague automáticamente tras unas 3 o 4 horas; tenerlo encendido toda la noche "puede resecar la garganta, los ojos o la piel"

Muchos modelos de aire acondicionado incluso tienen un modo noche o "sleep", que eleva la temperatura de manera gradual a lo largo de las horas para coincidir con el descenso de la temperatura del propio cuerpo y reduciendo la potencia de manera paulatina.

De esta manera, vamos a disfrutar del frío inicial para ayudarnos a dormir, para a continuación dejar que nuestro cuerpo se adapte de manera natural al ambiente; y como bonificación, vamos a ahorrar en la luz.