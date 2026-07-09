Juanjo Jiménez, mecánico: "El mito de que hay que recargar el aire acondicionado del coche metiendo gas es falso"

Millones de españoles están encontrando un alivio al calor simplemente montándose en su coche y encendiendo el climatizador. Sin embargo, en muchos casos podemos notar que el aire no sale tan frío como pensábamos.

Podríamos pensar que lo que le pasa es que el aire acondicionado necesita ser recargado porque el gas se ha gastado; al fin y al cabo, seguro que se lo hemos escuchado a otros conductores, tíos y cuñados cuando el climatizador les ha fallado.

Sin embargo, antes de iniciar el proceso de recarga, deberíamos tener en cuenta que, en realidad, no es necesario recargar el aire acondicionado, y que, en caso de que realmente lo tengamos que hacer, es que hay algo malo con nuestro coche.

Así lo ha explicado en TikTok el mecánico Juanjo Jiménez, donde en un vídeo viral deja muy claro que "El mito de que hay que recargar el aire acondicionado es falso" y que en ningún caso deberíamos hacerlo porque sí.

De hecho, en teoría, un conductor nunca debería reponer el gas del aire acondicionado durante toda la vida útil del automóvil, porque ya viene lleno de fábrica con la cantidad necesaria para funcionar correctamente.

En concreto, cuando el vehículo sale de la planta de producción, se introduce una carga de gas refrigerante, como el R134a, diseñada para permanecer de forma indefinida dentro de las tuberías y componentes.

En otras palabras, el gas no se consume con el funcionamiento habitual del climatizador del coche, sino que circula por el circuito interno y se vuelve a aprovechar durante el proceso.

Sin embargo, eso no significa que no tengamos que recargar nunca el gas, es sólo que no deberíamos llegar a esa conclusión inmediatamente sólo porque el aire acondicionado deje de funcionar correctamente.

Sólo un mecánico especializado será capaz de decirnos exactamente el motivo del bajo rendimiento del climatizador, y sí, es posible que sea necesario recargar el aire acondicionado, pero únicamente si se han encontrado fisuras, poros o juntas desgastadas en el circuito que hagan que el fluido escape al exterior.

Si simplemente recargamos el gas del aire acondicionado, no vamos a solucionar nada si hay una grieta por la que escapa; como mucho, vamos a ganar algo de respiro antes de que todo vuelva a fallar como antes.

Lo que sí podemos hacer, afirma Jiménez, es un mantenimiento al aire acondicionado para asegurar que sigue funcionando correctamente, aunque en todo caso es algo que hará el mecánico.

El proceso consiste en sacar el gas del circuito y a continuación usar una máquina para crear un vacío absoluto para forzar la evaporación de las moléculas de humedad acumuladas en el interior.

De la misma manera, no podemos olvidarnos de que, aunque no tenemos que recargar el gas, sí que es necesario cambiar el aceite del compresor, encargado de asegurar la lubricación del mecanismo, así como la sustitución periódica del filtro del habitáculo.