Jaime Pla, ingeniero industrial: "Usar el ventilador por la noche para dormir fresquito en julio te costará poco más de 1 euro"

La llegada del verano y sus temidas olas de calor traen consigo uno de los debates más recurrentes en los hogares españoles: cómo sobrevivir a las noches calurosas sin que la factura de la luz sufra un golpe devastador.

Durante los meses de julio y agosto, conciliar el sueño se convierte en una tarea titánica para muchos, lo que nos empuja irremediablemente a buscar soluciones de climatización, como el aire acondicionado o los ventiladores.

En este contexto de altas temperaturas, un reciente vídeo de TikTok publicado por la cuenta de la operadora SUOP ha arrojado luz sobre este dilema cotidiano, haciéndose eco de una explicación reveladora que resulta perfecta para despejar las dudas de los consumidores en esta época del año.

El protagonista de este vídeo viral es Jaime Pla, un ingeniero industrial que ha decidido desmitificar de una vez por todas el consumo de uno de los electrodomésticos más populares y tradicionales de esta temporada estival.

A través de un planteamiento directo y apoyado estrictamente en los números, Pla capta la atención de los usuarios lanzando una pregunta que todos nos hacemos cuando nos metemos en la cama y dejamos las aspas girando hasta el amanecer: "Si duermes con el ventilador encendido toda la noche, ¿sabes cuánto dinero estás perdiendo?".

@suopmobile ¿Sabes cuánto cuesta mantener encendido el ventilador toda la noche? ♬ sonido original - suopmobile

La respuesta del experto no solo es tranquilizadora para nuestros bolsillos, sino que desmonta por completo los miedos infundados que relacionan el uso ininterrumpido de este aparato con un encarecimiento drástico de nuestro recibo eléctrico a final de mes.

Para entender la magnitud real de este gasto y acabar con los mitos, el ingeniero detalla paso a paso el consumo del aparato con un cálculo muy fácil de replicar en casa. Tal y como explica en el vídeo, "un ventilador de pie consume unos 50 W".

A partir de este dato base, plantea el escenario de máximo uso: "Si lo tienes encendido toda la noche durante el mes de julio, 50 x 8 x 31 ÷ 1.000, son unos 12.4 kW hora".

Esta cifra, fundamental para calcular la eficiencia energética de nuestro hogar, es la prueba irrefutable de que este modesto sistema de ventilación es en realidad un aliado inofensivo para la economía familiar frente a la crisis energética.

El dato definitivo y más impactante aparece al cruzar este consumo acumulado con el precio de la energía en la franja horaria correspondiente.

El ingeniero industrial subraya que "si el precio de la luz por la noche está en 10,5 céntimos por kilovatio hora, entonces 12.4 kWh x 10.5 céntimos es igual a 1,30 euros al mes".

La conclusión no podría ser más clara, ya que, en sus propias palabras, esto supone "poco más de un euro por dormir fresquito toda la noche durante todo el mes de julio".

Este balance resulta abrumadoramente positivo si lo enfrentamos a otras alternativas de climatización mucho más agresivas con la factura.

Como el propio Pla sentencia para cerrar el debate: "Para que te hagas una idea, un aire acondicionado te puede llegar a costar más de 50 euros al mes".