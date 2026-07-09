Un corredor de San Fermín, identificado por la Policía por usar gafas inteligentes durante el encierro: "Esto está prohibido"

Las gafas inteligentes han ganado una popularidad repentina que está empezando a generar sus primeros problemas, especialmente escándalos de privacidad por las cámaras que llevan integradas en la montura.

Ahora, se ha dado un caso muy particular en España, concretamente en Pamplona, donde la Policía Municipal ha identificado a uno de los corredores del encierro de Cebada Gago por llevar unas gafas inteligentes.

Según Noticias de Navarra, uno de los agentes pidió al corredor que le entregara las gafas, después de que otros participantes se dieran cuenta de que emitían unos extraños destellos, refiriéndose al piloto luminoso que estos dispositivos suelen tener para informar de que las cámaras están en funcionamiento.

Después del paso de la manada, varios agentes interceptaron al joven y lo sacaron del recorrido por detrás del vallado. En ese momento, al darse cuenta de que el policía se acercaba, el joven intentó ocultar las gafas en sus bolsillos, pero corredores cercanos lo impidieron.

Durante la identificación, el agente advirtió al corredor de que "esto está prohibido". No en vano, la normativa que regula la carrera prohíbe de manera explícita el uso de dispositivos para grabar el evento desde dentro, incluyendo smartphones, cámaras o cualquier otro tipo de aparato.

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Además de la identificación inmediata del infractor, la normativa establece la incautación del aparato, de ahí que este usuario haya intentado primero ocultar la existencia de las gafas.

La normativa establece multas de entre 600 y 6.000 euros para los corredores que hayan llevado una cámara al encierro, aunque la cuantía exacta depende en buena medida de las circunstancias y la gravedad de los hechos.

La penalización se agrava si el intento de grabar la acción termina en una situación de peligro extremo, una embestida o un tapón masivo; por ejemplo, si el usuario se para para obtener un plano más emocionante. En esos casos, se considera "conducta temeraria" y las multas del Consistorio de Pamplona pueden ascender hasta los 60.000 euros.

Eso no ha impedido que muchos corredores, especialmente usuarios de redes sociales, estén infringiendo la normativa para compartir vídeos en sitios como TikTok o Instagram, donde han ganado una gran cantidad de visualizaciones por el sorprendente ángulo en el que capturan las carreras.

Por ejemplo, uno de los vídeos publicados por el usuario chuguspov ya acumula más de 420.000 "Me gusta" y más de 3.500 comentarios, dejando en evidencia la popularidad de este tipo de contenido y la demanda que estos influencers quieren responder, aunque sea vulnerando las leyes.

Aunque pueda parecer que las gafas inteligentes son más seguras que grabar la carrera con el móvil o una cámara de acción como la GoPro, en la práctica representan un peligro, tanto para el usuario como para la privacidad de los participantes.