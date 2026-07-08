El refugio de Leo Messi en verano: el Shalimar II, un superyate de lujo que se alquila por 70.000 euros a la semana

Mientras figuras como Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal o Carlos Alcaraz apuestan por adquirir sus propias embarcaciones millonarias, Lionel Messi —que ayer se clasificó con Argentina a cuartos de final del Mundial de fútbol 2026— tiene una filosofía muy distinta para disfrutar de sus vacaciones en el mar.

El astro argentino, que tiene un negocio de yates, prefiere la absoluta libertad que otorga el alquiler de lujo, lo que le permite despreocuparse del mantenimiento anual y elegir la embarcación ideal para cada ocasión.

Su gran favorito para surcar las cristalinas aguas de Ibiza y Formentera ha sido el Shalimar II, una verdadera obra maestra de la ingeniería naval que combina un diseño agresivo con el máximo confort imaginable, y que puede alquilar por 70.000 euros a la semana.

Este refugio flotante se ha convertido en el escenario perfecto para que el futbolista y su familia escapen del bullicio mediático.

Lejos de los yates pesados y de líneas tradicionales, el Shalimar II es un modelo Pershing 90, construido por el prestigioso astillero italiano del mismo nombre. Lo que más llama la atención a simple vista es su afilado perfil deportivo y su inconfundible casco pintado en un elegante color plata metalizado.

El superyate de lujo Shalimar II. Ocean Independence Omicrono

Con más de 27 metros de eslora, esta embarcación no solo destaca por su belleza estética, sino por su asombrosa capacidad técnica. Gracias a sus potentes motores, el barco es capaz de volar sobre el agua alcanzando una impresionante velocidad máxima de 45 nudos.

Para una celebridad mundial como Messi, esta potencia tiene un valor incalculable, ya que le permite dejar atrás a los indiscretos paparazzi en cuestión de minutos y llegar a calas recónditas del Mediterráneo con total privacidad.

El superyate de lujo Shalimar II. Ocean Independence Omicrono

En su interior, el Shalimar II ofrece un nivel de detalle digno de un hotel de cinco estrellas. Tras una profunda y cuidadosa remodelación, sus espacios se concibieron para maximizar la comodidad mediante un diseño de estilo minimalista y sofisticado.

Los grandes ventanales panorámicos inundan el salón principal de luz natural, creando un ambiente diáfano que fluye suavemente hacia la cubierta exterior. Bajo cubierta, el barco está perfectamente distribuido para alojar hasta ocho invitados durante la noche, ofreciendo el espacio exacto para que Messi comparta sus días de descanso con amigos íntimos, como ya hizo con Luis Suárez o Cesc Fàbregas.

El superyate de lujo Shalimar II. Ocean Independence Omicrono

El confort está garantizado gracias a sus cuatro lujosos camarotes con baño en suite, que incluyen una imponente suite principal, un espacioso camarote VIP en la zona de proa y dos camarotes dobles que resultan ideales para los hijos de las familias.

Por supuesto, unas vacaciones estivales en las Islas Baleares no estarían completas sin el entretenimiento adecuado. La extensa cubierta trasera del yate funciona como un gran solárium, pero además esconde un auténtico arsenal de juguetes acuáticos de última generación.

Los invitados tienen a su disposición veloces motos de agua, propulsores submarinos para explorar el fondo marino y tablas de paddle surf.

Para que la experiencia sea absolutamente perfecta, el Shalimar II cuenta con una tripulación permanente de cuatro profesionales, incluyendo un chef privado encargado de satisfacer cualquier capricho gastronómico del jugador, justificando así la exclusividad de un yate cuyo alquiler ronda los 70.000 euros semanales.