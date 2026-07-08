El Gobierno cambia las normas: la nueva factura de la luz ahora también va a incluir cuánto gastan nuestros vecinos

Millones de españoles ya están temiendo la llegada de la próxima factura de la luz por el elevado consumo que se están viendo obligados a hacer por la ola de calor y por tener el aire acondicionado puesto todo el día.

La última medida del Gobierno pretende ayudar a los consumidores a tener una mejor idea de cómo están gastando, con una nueva factura de la luz que incluirá más información que nunca tanto sobre nuestro consumo, como sobre el consumo de nuestros vecinos.

En efecto, en una decisión sorprendente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha planteado que en el recibo que los consumidores obtienen todos los meses se incluya también el consumo de los hogares cercanos.

En concreto, en la carta ahora se mostrará el consumo medio de los consumidores que tengan el mismo código postal, lo que nos puede ayudar a hacernos una idea si estamos siendo eficientes, o si estamos gastando más de lo que deberíamos en comparación con nuestros vecinos.

Los datos de consumo de los vecinos serán obtenidos a través de las distribuidoras eléctricas, las cuales procesarán la información mediante ficheros de intercambio supervisados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En realidad, esta no es una propuesta nueva; ya desde el 2022, con motivo de la guerra de Ucrania, el Gobierno planteó incluir el gasto medio de los consumidores para fomentar la comparación e intentar crear una cultura de eficiencia energética.

Pero no ha sido hasta ahora que esta idea ha ganado fuerza, después de un periodo de comentarios y alegaciones que finalizó el pasado 6 de julio. De salir adelante, esta propuesta se incluirá en el Real Decreto 88/2026 que regula el suministro de energía.

Además de la información sobre el consumo de nuestros vecinos, la nueva factura de la luz destacará por contener muchos más datos para comprender mejor la cantidad de dinero que estamos pagando cada mes.

Por ejemplo, se incluirán las posibles penalizaciones aplicadas o el importe de los intereses aplicados en caso de que exista una refacturación. De la misma manera, las compañías eléctricas tendrán que justificar de forma explícita el motivo por el que realizan una lectura estimada en vez de la real.

Las viviendas con placas solares recibirán un desglose más exhaustivo sobre el consumo energético, incluyendo la modalidad y el tipo de autoconsumo, el Código de Autoconsumo y la energía neta generada por tramos horarios.

Si tenemos la luz contratada en el mercado regulado, conocido como PVPC, otra importante novedad será un nuevo código QR en la primera página de la carta, que nos llevará directamente al comparador oficial de la CNMC, donde podremos ver si nos compensa cambiar de compañía con nuestros datos de consumo.