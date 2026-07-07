Los expertos coinciden: "Sí, tender la ropa dentro enfría la habitación y es una alternativa al aire acondicionado"

Las continuas olas de calor que están azotando el territorio español obligan a mantener el aire acondicionado encendido durante prácticamente todo el día; y eso se está notando en la factura de la luz.

Por eso, cada vez más gente está buscando maneras de enfriar la casa gastando lo mínimo posible, y la clave puede estar en aprender de nuestros abuelos y volver a los trucos que llevan siendo usados desde hace generaciones.

Por ejemplo, uno de estos métodos tradicionales no es otro que secar la ropa dentro de casa, usando el proceso como un sistema de refrigeración pasiva que ayuda al sistema de climatización a obtener la temperatura deseada.

Aunque pueda parecer extraño, en realidad es totalmente real. Como afirman en Endesa: "Sí, tender la ropa dentro enfría las estancias, y en cierta medida es una alternativa al aire acondicionado".

De hecho, el ahorro es doble si tendemos la ropa en vez de usar una secadora; aunque estos electrodomésticos no son muy comunes en España, en los últimos años han ganado algo de popularidad, especialmente en regiones del norte donde tienen más sentido.

Según los datos proporcionados por Endesa, las secadoras consumen entre 1,12 kWh y 2,8 kWh por secado, aunque esto dependerá en buena medida de la eficiencia de la secadora que hayamos comprado y del programa que hayamos seleccionado.

Eso se traduce en aproximadamente 100 euros anuales sólo por secar la ropa, por lo que es mucho mejor simplemente aprovechar el sol y tender la ropa como siempre; pero lo que tal vez no sabíamos es que, si tendemos la ropa en el interior, puede reducir la temperatura del hogar.

Es simple ciencia, y se explica por un principio físico llamado enfriamiento por evaporación. Cuando la ropa húmeda se coloca en un tendedero dentro de una habitación, el agua acumulada en los tejidos necesita absorber energía, en forma de calor del ambiente, para pasar de estado líquido a gaseoso.

Al usar el calor del aire circundante, la temperatura de la estancia disminuye, produciendo una sensación de frescor que deberíamos notar. A su vez, eso nos puede motivar a no forzar tanto el aire acondicionado y elegir una temperatura superior que no gaste tanto.

Enfriamiento por evaporación Fisair Omicrono

Los especialistas en eficiencia han confirmado que este truco funciona, pero también advierten que debemos tomar ciertas precauciones para mantener un ambiente saludable. Y es que el agua que se evapora de las prendas termina en el aire de la habitación, aumentando la humedad del ambiente; si no lo controlamos, podemos encontrarnos con problemas de moho en las paredes muy rápidamente.

Por eso, una posible solución es conectar un deshumidificador, aunque eso puede eliminar el efecto en el consumo que buscamos tendiendo la ropa dentro; por eso, es más recomendable poner el tendedero cerca de las ventanas o en una zona con corriente como un pasillo.

De la misma manera, es importante configurar bien la lavadora si vamos a tender la ropa dentro para reducir la temperatura. Optar por un ciclo de centrifugado intermedio o alto extraerá más agua de la ropa, pero eso también supone que habrá menos líquido para dispersar el calor.