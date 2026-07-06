Ya es oficial: la UE obliga a Nintendo a cambiar sus consolas y mandos para que tengan baterías extraíbles
Nintendo ha confirmado que va a renovar su gama de productos en España para cumplir con la nueva normativa europea de baterías.
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A partir de febrero de 2027 entra en vigor una nueva normativa europea diseñada para mejorar la vida útil de los dispositivos electrónicos, al obligar a los fabricantes a permitir el intercambio de baterías de manera sencilla.
Todo tipo de aparatos se verán afectados por la nueva ley, desde smartphones hasta ordenadores portátiles; y por supuesto, las consolas portátiles que utilizan baterías para funcionar también tendrán que ser adaptadas.
Ahora, Nintendo ha confirmado que va a cumplir con la normativa con una serie de cambios en toda su gama de productos, incluyendo la consola Nintendo Switch 2 y los diversos mandos de control que ofrece en el mercado europeo.
Para ello, la compañía japonesa no va a tener más remedio que realizar modificaciones en el diseño de estos dispositivos, que fueron creados inicialmente partiendo de la base de que las baterías sólo iban a ser cambiadas por el servicio técnico de la compañía con sus propias herramientas adaptadas.
Como resultado de este cambio, los propios usuarios serán capaces de cambiar la batería de su Switch 2 y de sus mandos, de manera sencilla y sin herramientas especiales.
Los usuarios ya no tendrán que acudir al servicio técnico de Nintendo si la batería de su consola pierde capacidad por el uso y por lo tanto, cambiar la batería debería ser mucho más barato al no tener que pagar mano de obra.
Relacionado con esto, Nintendo ha confirmado que también pondrá a la venta kits de batería de repuesto para cada uno de los productos a través de la Nintendo Store, aunque por el momento no ha podido compartir el precio que tendrán.
Sin embargo, no todo son buenas noticias para los consumidores. Debido a las diferencias en el diseño y a la necesidad de implementar un método para extraer la batería de manera segura, las versiones modificadas de los dispositivos serán diferentes a las que se han vendido hasta ahora.
Aunque Nintendo afirma que "no habrá ninguna diferencia de funcionalidad entre los productos actuales y las versiones modificadas", la compañía también ha compartido novedades sorprendentes tanto en la capacidad de las baterías como en el peso de los aparatos.
De hecho, en el peor de los casos podremos perder hasta un 16% de batería respecto a las versiones originales, lo que inevitablemente se apreciará en una duración más corta del dispositivo con una carga.
Es el caso del Mando Pro de Nintendo Switch 2, que pasa de una batería de 1070 mAh a una batería mucho más pequeña de 897 mAh, por lo que podremos jugar menos tiempo antes de tener que conectar el mando para recargarlo.
El único caso en el que la modificación viene con una mejora de la batería es el Mando de Nintendo GameCube para Nintendo Switch 2, que ahora tiene un 5% más de batería que el modelo actual. Los cambios concretos son los siguientes:
Producto
Inicio de disponibilidad en Nintendo Store
Modificaciones
Juego de mandos Joy-Con (determinados colores)
Joy-Con (L) Neon Blue
Joy-Con (R) Neon Red
A partir de verano, empezará a haber distintos colores disponibles en distintos momentos a lo largo del año
Capacidad de batería: Sin cambios.
Peso: Sin cambios.
Consola Nintendo Switch 2
Otoño
Capacidad de batería: 5172 mAh, alrededor de un 1 % menos que la versión actual (5220 mAh). Los mandos Joy-Con 2 incluidos también dispondrán de batería sustituible por el usuario.
Peso: 411 g aproximadamente, alrededor de 10 g más que la versión actual (401 g aproximadamente).
Con los mandos Joy-Con 2 acoplados: 548 g aproximadamente, alrededor de 14 g más que la versión actual (534 g aproximadamente).
Juego de mandos Joy-Con 2
Joy-Con 2 (L)
Joy-Con 2 (R)
Este invierno
Capacidad de batería: Sin cambios.
Peso:
Joy-Con 2 (L): 68 g aproximadamente, alrededor de 2 g más que la versión actual (66 g aproximadamente).
Joy-Con 2 (R): 69 g aproximadamente, alrededor de 2 g más que la versión actual (67 g aproximadamente).
Mando Pro de Nintendo Switch 2
Este invierno
Capacidad de batería: 897 mAh, alrededor de un 16 % menos que la versión actual (1070 mAh).
Peso: 228 g aproximadamente, alrededor de 7 g menos que la versión actual (235 g aproximadamente).
Mando de Nintendo 64 (N64) para Nintendo Switch
Principios de 2027
Capacidad de batería: Sin cambios.
Peso: 234 g aproximadamente, alrededor de 1 g más que la versión actual (233 g aproximadamente).
Mando de Nintendo GameCube (GCN) para Nintendo Switch 2
Principios de 2027
Capacidad de batería: 525 mAh, alrededor de un 5 % más que la versión actual (500 mAh).
Peso: 215 g, alrededor de 5 g más que la versión actual (210 g).
Las nuevas versiones irán apareciendo poco a poco en las tiendas, y no será posible escoger entre la versión original y la modificada; los productos se irán reemplazando de manera progresiva, y cuando se agote la versión actual de un producto, será reemplazada completamente por la modificada.
Este proceso va a dar inicio este verano de 2026 con algunos dispositivos, pero la mayoría de los nuevos productos empezarán a llegar a las tiendas a partir de otoño; la migración terminará a finales de 2027, a tiempo para la entrada en vigor de la normativa.
Otra consecuencia importante de este cambio es que la Nintendo Switch original va a ser descatalogada, ya que la compañía ha decidido no hacer las modificaciones necesarias en un producto que ya es viejo y tiene un sucesor directo.
Como resultado, los modelos Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED se dejarán de vender en España a partir de febrero de 2027.