Entró en vigor: los teléfonos móviles ya son más fáciles y baratos de reparar en España gracias a una ley de la UE

Seguro que te ha pasado. El teléfono se te resbala de las manos, la pantalla se agrieta y, al ir a pedir presupuesto al servicio técnico oficial, la cifra es tan alta que te sale más a cuenta comprar un smartphone nuevo. Esta absurda dinámica, que durante años ha vaciado los bolsillos de los usuarios y llenado los vertederos de residuos electrónicos, tiene los días contados.

Europa ha dicho basta y ha activado una de las normativas más esperadas de los últimos años, que ha entrado en vigor en julio: el Derecho a Reparar, una directiva comunitaria que en España toma forma a través del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible.

El objetivo de la Unión Europea (UE) con este movimiento es tan simple como ambicioso: conseguir que reparar un dispositivo vuelva a ser la norma y no la excepción. Para lograrlo, la nueva ley ataca directamente al corazón de la estrategia de los grandes gigantes tecnológicos.

La medida más contundente es la prohibición fulminante del serial pairing o emparejamiento de piezas, una práctica por la cual los fabricantes programaban sus componentes para que el teléfono rechazara cualquier repuesto que no fuera oficial, limitando funciones o lanzando molestos mensajes de error en la pantalla si se acudía a un taller de barrio.

A partir de ahora, las reglas del juego cambian por completo en el mercado europeo. Las marcas tecnológicas están obligadas por ley a aceptar el uso de piezas compatibles y de segunda mano.

Un usuario reparando su iPhone. Apple Omicrono

Además, deberán suministrar componentes originales tanto a los servicios técnicos independientes como a los propios usuarios a precios razonables, eliminando esas tarifas disuasorias que buscaban empujar al consumidor a la tienda a por un modelo nuevo.

Para incentivar este cambio de chip, la directiva incluye un gancho infalible: si decides reparar tu teléfono dentro del periodo de garantía legal, esta se prorrogará automáticamente doce meses más

Esta regulación es solo el primer paso de un plan mucho más amplio para rediseñar la tecnología de consumo. De hecho, la Unión Europea ya ha fijado la siguiente fecha clave en el calendario: febrero de 2027.

Para entonces, la ley obligará a que todos los teléfonos y ordenadores portátiles que se vendan en territorio europeo cuenten con baterías fácilmente extraíbles y sustituibles por el usuario, desterrando para siempre los actuales diseños herméticos que abusan de los adhesivos industriales.

Detrás de este cambio legislativo no solo hay una intención de proteger los derechos de los consumidores, sino también una urgencia medioambiental insostenible.

Los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son alarmantes, apuntando a que el planeta genera 62 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, de las cuales España aporta un millón.

Colectivos como Right to Repair recuerdan que alargar la vida útil de nuestros teléfonos móviles no es solo una cuestión de ahorro personal, sino una medida clave que evitará la emisión de 28 millones de toneladas de dióxido de carbono de aquí a 2040.