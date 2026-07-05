Juan Zapata, experto: "Climatizar ya no significa bajar la temperatura en verano, sino diseñar un plan de confort"

Millones de españoles están bajando la temperatura del aire acondicionado y aumentando la velocidad de los ventiladores por culpa de la constante ola de calor que asola el país; sin embargo, los expertos advierten que la climatización eficiente no es algo tan sencillo como eso.

Y es que lo que antes se consideraba una compra única que sólo es necesaria de manera temporal para el verano se ha convertido en una inversión a largo plazo enfocada más en el confort, el ahorro económico y la salud.

Los consumidores ya no buscan simplemente un aparato que expulse aire frío, sino una solución integral que se adapte de manera eficiente a las características específicas de sus viviendas. Y este cambio se está dejando notar en el mercado.

Como no podía ser de otra manera, la eficiencia energética es el factor más importante en esta transformación, y el principal criterio de los consumidores a la hora de adquirir un equipo; no en vano, si no tenemos cuidado podemos terminar con una factura de la luz muy superior a lo habitual.

Según el informe anual de mercado y coyuntura sobre aerotermia en España, la eficiencia es el gran eje vertebrador del sector, motivado tanto por las normativas de descarbonización como por el precio de la electricidad.

Los datos del sector reflejan este notable incremento en la demanda, registrando un crecimiento reciente del mercado del 21,3 % en valor, además de proyectar un incremento anual adicional del 3,6 %.

Este repunte demuestra que el bienestar interior y la calidad del aire han pasado a ser prioridades absolutas para los usuarios. Pero en este contexto de renovación de equipos, los expertos recalcan la importancia de personalizar la climatización en función de cada hogar.

Juan Zapata, director comercial de Brico Depôt, explica que “hoy, climatizar una vivienda ya no significa únicamente bajar la temperatura en verano, sino diseñar un plan de confort adaptado a cada espacio, teniendo en cuenta aspectos como el tamaño de la vivienda, el uso de cada estancia, el nivel de ruido, la eficiencia del equipo o la facilidad de instalación”.

Con esta perspectiva en mente, es importante evaluar diferentes alternativas antes de hacer una compra repentina sólo porque queremos evitar el calor y de la que nos podemos arrepentir; y las opciones que tenemos son diversas.

Los sistemas fijos van desde el clásico split para una estancia concreta, hasta el sistema multi split, que permite conectar varias habitaciones a una única unidad exterior. Para quienes buscan una integración total y discreta en la arquitectura de la casa, el aire acondicionado por conductos es la opción más idónea, mientras que los sistemas de cassette se reservan habitualmente para grandes superficies o locales comerciales.

Por otro lado, los aires acondicionados portátiles están ganando popularidad como una alternativa flexible para las personas que necesitan movilidad o viven en régimen de alquiler y no pueden acometer una instalación fija en el inmueble.

La elección correcta requiere analizar parámetros objetivos para asegurar el rendimiento y evitar sorpresas en la factura eléctrica.

Para empezar, es fundamental calcular la superficie exacta del espacio, adaptando la potencia del aparato a los metros cuadrados reales. Las guías actuales de catálogo ofrecen orientaciones específicas para estancias de hasta 15, 20, 27, 40 y 54 metros cuadrados.

Además, es importante comprobar la etiqueta energética y el valor SEER, que mide el rendimiento estacional en frío, dando prioridad siempre a los modelos con una clasificación A o superior. El nivel sonoro es otro aspecto clave si el equipo va a ser colocado en dormitorios o zonas destinadas al teletrabajo.

Junto con la temperatura y la eficiencia energética, los expertos de la industria se han dado cuenta de que la pureza del aire que se respira en el interior ha ganado un protagonismo sin precedentes entre los consumidores.

Por eso, los sistemas de ventilación mecánica controlada, las soluciones de filtrado y los mecanismos de recuperación de calor forman parte ya de los requisitos de muchos consumidores.

Juan Zapata concluye que “en un país donde el calor extremo gana peso año tras año, preparar la vivienda para el verano ya no es una cuestión puntual, sino una forma de adaptar el hogar a un nuevo contexto climático, energético y social." En ese contexto, hay que recordar que, por ley, todos los equipos no estancos deben ser instalados obligatoriamente por profesionales certificados en la manipulación de gases fluorados.