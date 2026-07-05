Eric Yuan, CEO de Zoom: "La inteligencia artificial tiene el potencial de permitir semanas laborales de cuatro días"

La inteligencia artificial se ha convertido en el gran miedo de los trabajadores, por la posibilidad de que un asistente automatizado les quite el puesto. Sin embargo, también hay voces que creen que nuevas tecnologías como la IA y el teletrabajo pueden traer mejoras en el modelo de trabajo en España.

La quinta edición de la encuesta sobre tendencias del trabajo remoto recién publicada por Zoom revela que las herramientas digitales ya no son una solución de emergencia, sino un pilar estructural para los profesionales españoles.

Uno de los puntos más destacados de este análisis tiene que ver con la evolución de la jornada y el impacto directo de las nuevas tecnologías en la eficiencia en el trabajo.

En este contexto, Eric Yuan, CEO de Zoom, ha puesto el foco sobre las posibilidades de conciliación que se abren a medio plazo. El ejecutivo afirma que "la inteligencia artificial tiene el potencial de permitir semanas laborales más cortas sin comprometer la productividad".

Lejos de otras declaraciones de líderes tecnológicos, que plantean la eliminación masiva de puestos de trabajo debido al potencial de la IA, Yuan cree que debería reabrir el debate sobre la adopción de la semana de cuatro días.

Los datos del estudio respaldan esta visión optimista, puesto que el 81% de los trabajadores en España considera que la inteligencia artificial puede facilitar la transición a un modelo de cuatro días laborales a la semana. De hecho, esto ya no se considera como una idea demasiado futurista como para hacerla realidad; el 34% de los encuestados ve viable trabajar tres o cuatro días por semana en los próximos cinco años.

IA para trabajar menos días

La IA ha cambiado la opinión de los trabajadores españoles gracias a su potencial para optimizar el tiempo en el puesto de trabajo. El 68% de los profesionales españoles califica la inteligencia artificial como una herramienta muy útil o esencial para el desarrollo de sus tareas habituales.

De hecho, el impacto ya es cuantificable: el 83% de los empleados logra ahorrar entre media hora y tres horas semanales en sus funciones cotidianas gracias al uso de este tipo de asistentes inteligentes.

Página principal de ChatGPT en un ordenador Omicrono

Las aplicaciones que generan mayor eficiencia se centran en la investigación, utilizada por el 65% de los usuarios, seguida por el resumen de documentos extensos con un 36%. La automatización de tareas de seguimiento después de reuniones virtuales representa un 25% de la adopción, mientras que la redacción de correos electrónicos se queda en un 24%.

Respecto a cómo se usa el tiempo ganado, el 49% lo reinvierte en avanzar en otros proyectos de su trabajo, el 19% lo usa para mejorar el equilibrio con su vida personal, un 16,3% lo dedica a la desconexión y un 15% lo enfoca hacia la formación profesional.

El teletrabajo gana adeptos

De forma paralela a la automatización, el teletrabajo se consolida como una práctica regular en el tejido empresarial del país.

Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan que más de 3,3 millones de personas desempeñan sus tareas desde su hogar al menos algunos días a la semana.

Existe un deseo claro entre los trabajadores de seguir este camino, dado que el 53% de los profesionales que han participado en el estudio prefiere un modelo completamente remoto o un sistema híbrido que priorice el trabajo desde casa.

Sin embargo, la penetración del teletrabajo difiere según el ámbito de actividad. En el sector de la tecnología, la información y las comunicaciones el porcentaje supera el 60%, y en los servicios profesionales, científicos y técnicos se sitúa en torno al 50%. Por el contrario, las actividades relacionadas con la logística o el turismo se mantienen vinculadas de forma obligatoria a un formato presencial.

Estas tecnologías también añaden algo de flexibilidad laboral para que, por ejemplo, no sea necesario ir al trabajo de forma presencial si no podemos por circunstancias externas.

El 71% de los ciudadanos españoles cree que el teletrabajo se debería fomentar durante la celebración de grandes acontecimientos públicos, como la reciente visita del Papa León XIV a Madrid.

De la misma manera, los trabajadores creen que el teletrabajo puede ayudar a reducir el consumo energético. El 90% de los españoles aprueba la ampliación del teletrabajo con el propósito de reducir el consumo de gasolina, diésel o electricidad para el transporte mientras que el 64% defiende que esta opción debería fijarse de manera permanente dentro de los derechos laborales.