Arsenio Martínez, abogado: "Si tu aire acondicionado gotea agua en la calle te pueden multar con hasta 1.000 euros"

El verano ha entrado con una fuerza descomunal y las primeras alertas por temperaturas extremas ya están obligando a los ciudadanos a exprimir al máximo el aire acondicionado de sus viviendas.

Este uso masivo y continuado dispara de forma drástica la condensación en las máquinas, lo que a su vez reaviva un hábito urbano tan cotidiano como problemático: el de los pequeños tubos que drenan agua directamente hacia la acera.

Aunque la inmensa mayoría de la población asume que dejar caer estas gotas es un acto inocente porque se trata simplemente de agua limpia, la legislación local de nuestro país lo vigila de cerca y con lupa: ya multan por ello.

La realidad jurídica es que casi cualquier vertido a los espacios públicos está tipificado como una infracción en la geografía española.

Los descuidos con el mantenimiento de las instalaciones o el simple olvido de vaciar el recipiente colocado en el balcón pueden derivar de golpe en un doloroso expediente sancionador, ya que las normativas municipales de limpieza urbana penalizan de forma genérica o específica este tipo de conductas para garantizar la seguridad y la higiene de los peatones.

En cuanto al impacto económico que puede sufrir el ciudadano, el abogado Arsenio Martínez detalla en sus redes sociales que las multas económicas se mueven en una horquilla muy amplia que va desde los 90 hasta los 1.000 euros, dependiendo siempre del criterio de la gravedad y de la ordenanza aplicable.

El experto jurídico introduce, además, un factor de riesgo clave que muchos propietarios suelen pasar por alto, y es la responsabilidad civil.

Si la acumulación de agua en el suelo termina provocando el resbalón y la caída de un viandante o deteriora algún elemento público, el titular del aparato doméstico deberá asumir por ley el coste total de las indemnizaciones derivadas de las lesiones o los desperfectos ocasionados.

A pesar de que muchos consistorios tramitan estos incidentes bajo la categoría administrativa de faltas leves y las cuantías de las multas no suelen alcanzar sus topes máximos de buenas a primeras, el riesgo de ser sancionado es real, plenamente aplicable y puede amargarle las vacaciones a cualquiera.

Para blindar por completo el bolsillo durante estos meses de calor sofocante, la alternativa ideal recomendada por los profesionales pasa por canalizar el tubo de condensación hacia un desagüe interior de la vivienda.

En caso de que esto sea inviable y se tenga que depender de depósitos externos como garrafas o cubos en la ventana, la única solución efectiva consiste en establecer una rutina estricta de vaciado para evitar cualquier tipo de desbordamiento accidental que termine mojando la calle.