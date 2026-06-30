Xiaomi lanzará varias primicias europeas de su ecosistema en IFA y confirma su compromiso a largo plazo con Europa

En su último evento de presentación en Europa, el lanzamiento de Xiaomi 17T Series, la compañía anunció que participará en la feria IFA en Berlín el próximo septiembre. Hoy, ha participado en el evento oficial de inauguración reafirmando así "su compromiso a largo plazo con Europa".

Xiaomi ha aprovechado la puesta de largo de la feria para subrayar la magnitud de su apuesta por la región que alcanzará una inversión planificada de 7.400 millones de euros en investigación y desarrollo (I+D) de Inteligencia Artificial entre 2026 y 2028, situando al continente como uno de sus principales centros globales de innovación.

La feria IFA 2026 servirá a la empresa como el escenario donde mostrará por primera vez al público europeo cómo se integra su ecosistema inteligente"Human x Car x Home", adelantando además que reservará varias de sus grandes novedades para el recinto ferial germano.

"Europa no es un mercado al que simplemente venimos de visita; es una región en la que escuchamos, aprendemos y construimos", ha comentado Zeng Hua, director de relaciones públicas para Europa Occidental de Xiaomi Group.

El directivo ha explicado que "asistir a la IFA por primera vez es un paso importante en este camino. En septiembre, esperamos mostrar cómo el ecosistema inteligente Human x Car x Home de Xiaomi puede llevar la IA más allá de los dispositivos individuales hacia la vida cotidiana. Nos reservamos la historia completa para Berlín, pero hoy es donde comienza esta conversación".

La huella europea

La empresa ensalza a Europa explicando que el continente se sitúa en el centro de la innovación mundial en tecnología de consumo, diseño industrial, automoción y hogar inteligente, siendo un pilar fundamental en la estrategia de globalización de Xiaomi.

"Para el periodo 2026-2030, la compañía prevé que su inversión total en I+D supere los 24.000 millones de euros, abarcando ámbitos como la IA, los vehículos eléctricos, la robótica, los sistemas operativos y las tecnologías base fundamentales", destaca. Lo cierto es que Xiaomi continúa expandiendo su red de I+D en Europa, captando talento local y estrechando la colaboración con sus socios en toda la región.

Estas iniciativas están diseñadas para acercar los productos, las tecnologías y el ecosistema de Xiaomi a las necesidades, hábitos y expectativas de los usuarios europeos.

Qué esperar en IFA

En su primera edición en IFA, Xiaomi quiere dar una visión más cercana de cómo la IA puede trascender la pantalla e integrarse en escenarios reales, conectando dispositivos personales, el hogar inteligente y, cada vez más, la movilidad inteligente en una experiencia más intuitiva.

La empresa mantendrá el resto de los detalles bajo secreto hasta septiembre, aunque confirmó que la IFA 2026 acogerá varias primicias europeas de todo su ecosistema. Se desvelará más información en las semanas previas a la feria.

A partir del primer trimestre de 2026, el ecosistema de IA de Xiaomi conectó más de 1.100 millones de dispositivos en todo el mundo, abarcando más de 130 categorías de productos y más de 2.000 productos en las áreas de salud, limpieza, entretenimiento, movilidad personal y hogar inteligente.