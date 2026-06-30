Italia da una lección a España: presenta el primer tren de vía estrecha que usa hidrógeno para eliminar las emisiones

La eliminación de los combustibles fósiles para el transporte público es un desafío no falto de obstáculos; aunque es fácil decir que todos los trenes deberían pasarse a las baterías eléctricas o al hidrógeno, en la práctica no es tan sencillo.

Por ejemplo, muchas vías europeas, que fueron instaladas hace más de un siglo, son demasiado estrechas para soportar el peso adicional y no tienen catenarias, así que siguen dependiendo de motores de combustión.

La solución llega desde Suiza, y va a arrancar en Italia. El fabricante de trenes Stadler, en colaboración con la empresa de transporte italiana Trasporti Regionali della Sardegna (ARST), ha presentado oficialmente el primer tren de hidrógeno del mundo diseñado específicamente para líneas de vía estrecha.

La presentación tuvo lugar en el centro de pruebas de Erlen, en Suiza, marcando el inicio de una nueva era para las líneas ferroviarias que todavía dependen del combustible diésel y que no cuentan con infraestructura para su electrificación.

Diseñar un tren de estas características para vías estrechas, comunes en redes históricas y municipales, ha supuesto un importante desafío de ingeniería, porque los trenes de hidrógeno convencionales suelen distribuir sus pesados equipos de pila de combustible y tanques en el techo.

El vagón de pasajeros del tren de hidrógeno Stadler Omicrono

En una vía convencional como las de ancho ibérico, eso no es un problema tan grande; pero el objetivo de este proyecto era usar vías de apenas 950 mm, mucho más estrechas que el estándar europeo y por lo tanto, las restricciones de peso son mucho mayores.

Para solucionar este problema, Stadler ha tenido que rediseñar desde cero una carrocería de aluminio ligero. La gran innovación radica en la concentración de todo el sistema de propulsión en un único vagón central independiente denominado Power Pack.

Este módulo funciona como el verdadero corazón del vehículo. En su interior, las celdas de combustible transforman el hidrógeno comprimido en energía eléctrica, que es usada directamente en los motores y para recargar las baterías de a bordo.

Esto deja a los vagones de pasajeros con más espacio, que en este caso es usado para el aire acondicionado, para instalar nuevas ventanas panorámicas que permiten a los turistas ver mejor el paisaje, y para bajar el suelo y facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad.

Gracias a este enfoque, el tren puede operar de forma totalmente autónoma en rutas que no están electrificadas, ofreciendo un rendimiento fiable y limpio sin necesidad de invertir en costosas infraestructuras de catenarias superiores. Además, los nuevos trenes son más silenciosos que los que sustituyen.

Cerdeña será la región que estrenará este tren en 2028, aunque también se prevé su uso en Calabria y Sicilia por la misma razón, las vías históricas que aún mantienen. ARST ha encargado un lote inicial de 10 trenes bajo un acuerdo marco firmado en el año 2023.

Según los datos oficiales proporcionados por el fabricante, la puesta en marcha de estas 10 unidades permitirá ahorrar más de 2100 toneladas de dióxido de carbono al año en comparación con los convoyes diésel a los que sustituyen.