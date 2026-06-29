Samsung muestra cómo era una casa romana de la Hispania antigua con su proyecto junto al Museo Arqueológico Nacional

Samsung continúa con su apuesta de acercar el patrimonio histórico de España a la ciudadanía a través de la tecnología y hoy lo ha vuelto a corroborar.

La compañía ha renovado su convenio de colaboración con el Museo Arqueológico Nacional (MAN) para los próximos dos años. Consolida así una alianza que les une desde hace una década impulsando nuevas formas de conocer la historia.

"Esta renovación refuerza el compromiso compartido de ambas instituciones con la innovación aplicada a la cultura y la educación, y da continuidad a una colaboración que ha permitido desarrollar proyectos como MAN Virtual, MAN Aula Virtual o Vive el Pasado. Iniciativas que han contribuido a ampliar el acceso al conocimiento, enriquecer la experiencia de los visitantes y conectar el patrimonio histórico con nuevos públicos", explica la compañía a través de un comunicado.

Uno de los avances más interesantes de esta nueva etapa de colaboración, es una experiencia inmersiva en formato 360º que permite a los visitantes recorrer y comprender una domus romana de la Hispania antigua.

Dicha iniciativa recrea con gran nivel de detalle una casa romana completa, mostrando su distribución, los usos de cada estancia, las actividades que se desarrollaban en su interior y los utensilios cotidianos que formaban parte de la vida diaria hace dos mil años.

Miguel Ángel Ruiz, directivo de Samsung Samsung

El usuario que recorra esta histórica estancia dispondrá de una narración en voz en off que va guiando y contextualizando los espacios, ayudando así a entender cómo estos hogares articulaban la vida social, laboral, familiar y económica en la época de la Hispania romana.

La recreación se vincula además directamente con las piezas y elementos de la domus que se conservan en las salas del MAN.

Para acceder a la experiencia, los visitantes pueden escanear un código QR desde su móvil, integrando de forma natural el contenido digital en el recorrido físico y ampliando el relato histórico más allá de los objetos expuestos.

"La nueva experiencia refleja el valor de la tecnología como herramienta para hacer el patrimonio más accesible, comprensible y cercano, permitiendo a los visitantes no solo contemplar los objetos, sino situarlos en su contexto original y entender mejor la vida cotidiana de la época", explica la compañía.

"En Samsung entendemos la tecnología como una herramienta con propósito, capaz de acercar la cultura, el conocimiento y la educación a las personas", ha señalado Miguel Ángel Ruiz, brand strategy & innovation senior manager de Samsung Electronics Iberia.