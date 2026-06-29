Debido a nuestra situación geográfica, y a las temperaturas medias que se alcanzan en España, nuestro país cuenta con una infraestructura de transporte que ha sido diseñada desde sus orígenes para soportar veranos con registros térmicos sumamente elevados.

Esta experiencia previa sirve ahora de referencia para otras naciones del entorno europeo que están sufriendo transformaciones climáticas drásticas en la actualidad.

Francia se encuentra experimentando las consecuencias directas de un incremento térmico sin precedentes históricos recientes en su territorio. Las autoridades locales han tenido que gestionar situaciones imprevistas que afectan de manera directa a los servicios públicos esenciales.

Entre los incidentes más llamativos destaca el cierre temporal de centros educativos para proteger a la población escolar. Asimismo, decenas de departamentos territoriales se mantienen en un estado de alerta meteorológica constante debido al peligro existente.

Las redes ferroviarias también han padecido los efectos del calor con la cancelación obligatoria de múltiples trayectos programados. Sin embargo, el fenómeno más sorprendente se ha localizado sobre la superficie misma de la red de calzadas.

La vicepresidenta encargada de Infraestructuras y Movilidad del Consejo departamental de Meurthe-et-Moselle, Audrey Bardot, dio la voz de alarma de forma pública. La responsable institucional confirmó que tramos enteros de vías principales habían comenzado a perder su consistencia sólida.

En total, se cuantificaron unos 6 kilómetros de carreteras que terminaron fundiéndose por la acción directa de la radiación solar. Los materiales bituminosos empleados tradicionalmente en esa región no estaban preparados para resistir niveles de energía tan intensos.

Los pavimentos del territorio francés fueron proyectados bajo la premisa de un clima continental lluvioso y con temperaturas moderadas. Por esta razón, se priorizó el uso de mezclas asfálticas que presentaran una elevada porosidad para evacuar el agua de lluvia.

Estos betunes específicos ofrecen una gran flexibilidad ante los ciclos normales de frío invernal que caracterizan al norte de Europa. El inconveniente técnico surge cuando el termómetro asciende más allá de los umbrales previstos de manera habitual.

Canicule : "On a six kilomètres de routes qui, à cause des fortes températures, ont fondu", explique la vice-présidente aux infrastructures de Meurthe-et-Moselle pic.twitter.com/jKpa1ohEWv — BFM (@BFMTV) June 21, 2026

Al alcanzar valores extremos, el punto de ablandamiento de dichos compuestos químicos llega de forma mucho más rápida y descontrolada. La consecuencia física inmediata es la deformación de la superficie y la pérdida de adherencia para los vehículos.

La situación descrita difiere notablemente de la estrategia constructiva adoptada en la Península Ibérica desde hace varias décadas. Los ingenieros locales optaron por fórmulas capaces de mantener la estabilidad estructural bajo un sol abrasador.

Los aglomerados utilizados en el territorio español incorporan aditivos y ligantes diseñados para tolerar una exposición térmica continua y severa. Gracias a esta composición química, los fenómenos de fusión superficial resultan extremadamente raros en la red vial moderna.

El reverso de esta elección técnica radica en una menor elasticidad global de la capa de rodadura. Esta rigidez incrementada provoca que el asfalto sea más propenso a sufrir fracturas y grietas ante heladas imprevistas.

Los desafíos que afronta la ingeniería de caminos obligan a buscar soluciones que equilibren ambos escenarios meteorológicos extremos. El incremento generalizado de los costes de los hidrocarburos añade una presión económica adicional al mantenimiento público.

Algunos equipos de investigadores proponen integrar compuestos plásticos reciclados para mejorar la resiliencia de las futuras mezclas asfálticas. Esta vía de desarrollo busca crear pavimentos capaces de adaptarse tanto a lluvias intensas como a jornadas sofocantes.

La adaptación de las infraestructuras de transporte se presenta como una prioridad absoluta para garantizar la seguridad en los desplazamientos. El intercambio de normativas técnicas entre países será fundamental para superar las exigencias del nuevo panorama meteorológico.