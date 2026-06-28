Suiza tiene la solución para salvar los océanos: un motor que usa amoníaco y ya está listo para instalarse en los barcos

Las regulaciones sobre el transporte marítimo de mercancías pesadas cada vez se enfocan más en la contaminación. Las alternativas sostenibles para la navegación global avanzan hacia la descarbonización comercial, pero no tan rápido como en otros ámbitos. Aunque hay barcos eléctricos, no son viables hoy por hoy para largas distancias.

La compañía de origen suizo WinGD ha completado recientemente unas pruebas cruciales en territorio chino. El desarrollo técnico consiste en su primer sistema de propulsión marina adaptado para consumir amoníaco.

Este bloque mecánico ha recibido la certificación oficial necesaria para comenzar su andadura comercial. El modelo concreto denominado X72DF-A representa un cambio estructural en las flotas de gran tamaño.

Las pruebas ejecutadas con éxito validan la fiabilidad de este concepto en entornos reales de exigencia. Las mediciones indican que se alcanza un rendimiento óptimo equiparable a las tecnologías tradicionales.

La característica principal de este diseño radica en su capacidad para mitigar el impacto ambiental. Las lecturas técnicas confirman una disminución de emisiones contaminantes superior al 90%.

Este porcentaje se calcula comparando el rendimiento con el uso clásico de combustibles fósiles derivados del petróleo. El amoníaco prescinde de los átomos de carbono en su composición elemental básica.

La configuración utilizada por los ingenieros helvéticos se fundamenta en un principio de combustible dual. El sistema operativo combina el uso de amoníaco refinado con pequeñas porciones de diésel técnico.

El uso del combustible fósil secundario se limita a momentos puntuales como el encendido inicial. El resto de la travesía se gestiona priorizando la sustancia química limpia en el bloque.

El destino de la primera unidad construida será un barco granelero de colosales dimensiones. La embarcación seleccionada cuenta con una capacidad operativa cercana a las 210.000 toneladas.

Beneficios del motor Omicrono

La empresa armadora belga CMB TECH ha liderado la financiación para impulsar este despliegue pionero. Dicha corporación mantiene un encargo en firme para incorporar 10 unidades idénticas próximamente.

En el sector se interpreta este movimiento financiero como un síntoma claro de confianza empresarial. Las dudas que rodeaban la viabilidad de estos compuestos químicos comienzan a disiparse por completo.

El transporte marítimo mundial representa una de las fuentes principales de gases contaminantes globales. Los barcos comerciales desplazan más del 80% de las mercancías del planeta.

La Organización Marítima Internacional exige pautas estrictas para conseguir la neutralidad antes del año 2050. Las navieras necesitan adaptar sus estructuras motrices de forma progresiva en esta década.

El hidrógeno verde y el metanol puro se perfilaban como los grandes competidores del sector. El amoníaco gana posiciones de ventaja gracias a su densidad y facilidad relativa de almacenamiento.

Los tanques requeridos para este gas no exigen los niveles extremos de congelación del hidrógeno criogénico. Las infraestructuras portuarias actuales también pueden adaptarse con inversiones asumibles para su manipulación.

La cartera de pedidos de la desarrolladora suiza ya supera las treinta unidades en la actualidad. Los contratos firmados incluyen barcos portacontenedores, transportadores de gas y buques de carga general.

La firma multinacional Trafigura figura entre las entidades que recibirán estos equipos mecánicos. Las entregas programadas se distribuyen en un calendario que abarca los próximos dos años.

Los desafíos pendientes se concentran ahora en la cadena de suministro de este carburante alternativo. La producción global debe migrar hacia métodos ecológicos sustentados por energías renovables locales.

El amoníaco convencional se genera mediante procesos industriales que liberan grandes volúmenes de dióxido. Las plantas de procesamiento eléctrico solar y eólico serán indispensables para abastecer la demanda futura.

La seguridad a bordo también conforma un eje prioritario de estudio para los astilleros actuales. Las propiedades tóxicas inherentes a este elemento químico obligan a instalar sistemas de contención avanzados.

Los ingenieros han diseñado válvulas automáticas y sensores de detección rápida ante fugas eventuales. El habitáculo de los operarios mecánicos dispone de aislamientos reforzados contra cualquier tipo de gasificación.

La aprobación obtenida en China demuestra que las normativas de seguridad actuales se cumplen. Las autoridades internacionales avalan la protección de los trabajadores que operarán estos complejos dispositivos.

El coste inicial de estos propulsores de doble combustible supera el precio de los modelos convencionales. Las empresas confían en amortizar la diferencia mediante bonificaciones fiscales por reducción de huella.