Portugal da un repaso a España: generará 43,2 millones de litros de agua potable al día usando dos enormes tuberías marinas

Las olas de calor y el aumento implacable de las temperaturas, que amenazan con desatar nuevos episodios de sequía en la península ibérica, han empujado a Portugal a tomar la delantera. Con una inversión millonaria y un diseño técnico pionero, el país vecino proyecta una colosal infraestructura submarina que blindará el suministro de agua en el sur de su territorio: generará 43,2 millones de litros de agua potable al día usando dos enormes tuberías marinas.

Mientras diversas regiones todavía debaten cómo asegurar el suministro ante los inminentes estragos térmicos del verano y la consiguiente falta de precipitaciones, el gobierno portugués ha decidido pisar el acelerador con una obra faraónica en el Algarve.

Se trata de una megaplanta desalinizadora alimentada por dos enormes tuberías submarinas que le permitirá generar 43,2 millones de litros de agua dulce cada día. Tal y como reflejan los datos analizados por el medio CPG, la clave de este ambicioso proyecto reside en su extraordinario mimetismo con el entorno natural, diseñado para alterar lo mínimo posible el ecosistema y la economía de la zona.

Para no castigar el paisaje de una región que vive fundamentalmente del turismo, la mayor parte de la infraestructura será prácticamente imperceptible a ojos de residentes y visitantes. Las tomas de captación se situarán a dos kilómetros de la costa, hundidas en pleno océano Atlántico.

Desde ese punto, el agua salada será bombeada hacia una vanguardista planta de tratamiento terrestre mediante un entramado de cañerías completamente enterradas bajo el lecho marino. Además, con el fin de proteger el ecosistema oceánico, estas bocas de succión estarán blindadas con un avanzado sistema de rejillas destinado a bloquear el paso de la fauna y de cualquier material de gran tamaño.

La tubería gigante que ha instalado Portugal para desalinizar el agua del mar. Petroleoegas Omicrono

El despliegue técnico, impulsado por la entidad Águas do Algarve, cuenta con un presupuesto estimado de 107,9 millones de euros sufragados a través del Plan de Recuperación y Resiliencia. La previsión oficial apunta a que la instalación comenzará a inyectar agua en la red pública en el año 2028.

En su primera fase de operación, la planta arrancará procesando 500 litros por segundo, lo que garantiza de forma exacta la producción diaria de esos 43,2 millones de litros, una cifra equivalente a unos 16 millones de metros cúbicos al año.

Sin embargo, previendo un empeoramiento de las condiciones climáticas o los picos de consumo estival, el recinto ya nace preparado tecnológicamente para elevar su rendimiento hasta los 750 litros por segundo, pudiendo alcanzar un máximo de 64,8 millones de litros diarios.

A pesar de presentarse como el salvavidas definitivo ante la falta de agua en el sur portugués, el proyecto no ha logrado escapar del debate local. Diversos grupos ecologistas y representantes del sector pesquero han levantado la voz de alarma por el potencial impacto de la salmuera, el residuo altamente salino inherente a todo proceso de desalinización.

Para solucionar este desafío medioambiental, los ingenieros han incorporado al diseño un emisario submarino encargado de realizar las descargas en el mar de manera controlada y bajo estrictos parámetros de seguridad.

Como garantía adicional, el Ejecutivo luso ha creado un grupo de seguimiento multidisciplinar que auditará el impacto ecológico en cada etapa de esta monumental obra, una infraestructura que consolida a Portugal como un referente de la ingeniería hídrica en Europa.