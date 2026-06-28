Países Bajos da una lección a España: instalará una gigantesca batería de 1 GWh para jubilar las centrales de gas

La transición hacia las energías renovables como la enertiene un obstáculo difícil de solventar: el viento no siempre sopla y el sol no siempre brilla. Esa es una de las mayores críticas de los contrarios a la transición renovable.

Cuando la producción de energía cae durante varios días seguidos por la meteorología, los países se ven obligados a encender plantas de combustibles fósiles, que son caras y contaminantes. La solución son las baterías, pero estas también tienen sus propios problemas graves.

Ahora, una alianza en los Países Bajos promete cambiar esto para siempre con la adopción de baterías hechas de hierro, agua y aire. La empresa tecnológica neerlandesa Ore Energy y el importante proveedor energético Budget Thuis han firmado un acuerdo histórico para desplegar 1 GWh (gigavatio-hora) de capacidad de almacenamiento con este tipo de batería de larga duración.

Puede ser una alianza histórica, porque se trata del mayor contrato de suministro de baterías de hierro y aire firmado hasta la fecha en la UE y supone el primer proyecto a gran escala que se integra de manera directa con una comercializadora de energía europea.

El ambicioso plan arrancará con una primera fase de 400 MWh que se entregará en el año 2028. Y decimos que es ambicioso porque rompe con la dependencia de las habituales baterías de litio que encontramos en smartphones o coches eléctricos.

La arquitectura desarrollada por Ore Energy se basa en un proceso químico reversible muy similar a la oxidación. Cuando la batería absorbe el exceso de electricidad de la red, convierte el óxido de hierro en hierro metálico y libera oxígeno.

En el momento en que la red necesita esa energía, el sistema toma oxígeno del aire, lo que oxida de nuevo el hierro y genera un flujo constante de electricidad. Estas baterías se almacenan en contenedores estandarizados de 12 metros que pueden configurarse para suministrar energía de manera ininterrumpida durante hasta 100 horas seguidas.

Hasta 4 días de electricidad

Esta capacidad para cubrir huecos de baja producción de hasta cuatro días consecutivos es la verdadera innovación del proyecto.

Eso es porque las baterías convencionales de iones de litio son eficaces para almacenar energía sólo durante unas pocas horas; algo ya se usa por ejemplo, para desplazar la producción solar del mediodía hacia la noche. Sin embargo, los sistemas eléctricos europeos, fuertemente dependientes de la energía eólica, necesitan un respaldo mucho más prolongado cuando se suceden varios periodos de calma que pueden durar varios días

Imagen renderizada de cómo será la batería Ore Energy Omicrono

Según explica Aytaç Yilmaz, cofundador y director ejecutivo de Ore Energy, "Las redes europeas ya están descartando energía limpia a gran escala, desperdiciando electricidad que cuesta miles de millones generar, mientras seguimos dependiendo de los combustibles fósiles para cubrir los huecos".

A eso hay que sumar la ventaja de prescindir por completo de materiales críticos y costosos como el litio o el cobalto, por lo que esta batería elimina las dependencias en otros países.

Toda la fabricación y los componentes pueden obtenerse dentro del entorno europeo, lo que impulsa la soberanía energética de la región. Además, por su propia naturaleza química, estas celdas de batería son completamente incombustibles, eliminando los riesgos de incendios asociados a otras tecnologías de almacenamiento químico.

Ore Energy ya ha completado con éxito pruebas críticas en entornos reales conectados a la red eléctrica. Entre agosto y noviembre de 2025, la compañía llevó a cabo un proyecto piloto con la eléctrica francesa EDF, donde se demostró la capacidad del sistema para almacenar y descargar energía durante cuatro días seguidos bajo condiciones operativas reales de una empresa de servicios públicos.