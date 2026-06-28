Marcelo Seia, arquitecto: "Este error de instalación en tu aire acondicionado arruina tu confort y multiplica tu gasto"

Cuando compramos un aire acondicionado split, la mayoría solemos elegir el lugar de instalación basándonos en la estética o en la facilidad y comodidad para el instalador. Sin embargo, esta decisión aparentemente inofensiva puede convertirse en una pesadilla para tu descanso y tu bolsillo.

Según detalla en un vídeo de YouTube el arquitecto Marcelo Seia, existen errores críticos de ubicación que, lejos de solucionar el calor, generan zonas que no enfrían parejo, ruidos molestos y hasta dolores de garganta.

En su análisis, el experto explica de forma clara cuáles son exactamente estos fallos de instalación, los motivos por los que disparan tu factura de luz de manera tan drástica y cómo debemos solucionarlos para lograr una verdadera eficiencia energética en el hogar, garantizando nuestro confort durante los meses más calurosos.

La trampa del "recorrido corto"

Uno de los problemas más frecuentes en salones y comedores es colocar el equipo de manera que el flujo de aire haga un "recorrido muy cortito" y choque rápidamente contra una pared cercana. Al ocurrir este fenómeno, la climatización fracasa estrepitosamente.

Se genera una zona excesivamente fría muy cerca del equipo, mientras que a solo un par de metros el calor asfixiante persiste como si el aparato estuviera apagado.

Ante esta notable incomodidad, la reacción habitual e instintiva de los usuarios es bajar aún más la temperatura con el mando a distancia para intentar que el frío llegue a todos los rincones de la estancia.

El arquitecto es contundente sobre las consecuencias de esta mala práctica y lo resume con una declaración lapidaria: "El resultado termina siendo más gasto y peor confort".

Al obligar al equipo a trabajar al máximo de su capacidad para compensar una mala ubicación, vas a terminar consumiendo muchísima más energía eléctrica de forma innecesaria.

Otro error gravísimo, que se paga muy caro tanto de noche como en el día a día, es instalar la unidad interior apuntando directamente hacia las personas.

Aire acondicionado. IStock

La regla de oro, según las propias palabras de Seia, es muy clara: "El split no está para tirarte aire encima, está para climatizar el ambiente".

Si instalas el equipo a los pies de la cama en tu dormitorio, el flujo de aire viaja derecho, rebota en la pared de la cabecera y cae "como una cascada justo sobre tu cabeza y el cuerpo".

Del mismo modo, en el salón, si el chorro de aire frío apunta directamente a la mesa de comedor o al sofá, el lugar se vuelve directamente inhabitable. Como el cuerpo está quieto, el frío constante se siente como un "verdadero castigo" físico.

Tal y como advierte el experto para zanjar el tema: "Si le pega a una persona no es confort, es incomodidad".

El arquitecto señala que existe una trampa adicional que casi nadie mira y que te hará sentir que tu aire acondicionado no rinde o consume demasiado.

Si colocas la unidad interior sobre una pared que recibe el sol directo durante toda la tarde, como suele ocurrir con las orientadas al oeste, el sensor del aire acondicionado comienza a trabajar con "información mentirosa".

El equipo creerá que el ambiente está mucho más caliente de lo que realmente está, lo que le impide trabajar con la temperatura real y termina elevando el consumo eléctrico de manera drástica al no dejar descansar al compresor.

Claves para una instalación perfecta

Para evitar estos gastos excesivos y garantizar un clima ideal, el arquitecto recomienda buscar siempre el recorrido más largo.

Aire acondicionado Daikin Omicrono

Si tienes la opción, haz que el aire salga hacia el lado más alargado del ambiente o hacia una zona de paso. Esto permite que el frío viaje, pierda velocidad, se mezcle con el aire caliente y baje de manera suave y pareja sin dejar molestos rincones helados.

Además, resulta vital que apuntes los deflectores al techo. El aire frío es más denso y pesado, por lo que si apuntas las paletas hacia arriba, el aire enfriará primero la zona superior más caliente y luego irá bajando de forma natural hacia las personas.

Por último, elige siempre una pared neutra que no se recaliente por el sol y planifica el desagüe para evitar goteos continuos.

Evaluar cómo se comportará el flujo de aire antes de perforar la pared es una decisión inteligente que te garantizará mejores noches de descanso y un ahorro verdaderamente significativo.