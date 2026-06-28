Enrique Puertas, experto en IA: "No se puede predecir quién será campeón del Mundial sólo con unos algoritmos"

Desde incluso antes de que sonara el pitido de inicio del primer partido del Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de predicciones generadas por inteligencia artificial; todo el mundo parecía saber quién iba a ser el campeón porque se lo había preguntado a ChatGPT o Gemini.

Es una buena muestra de la rapidez en la que la IA se ha integrado en nuestras vidas; cualquier duda que podamos tener es rápidamente respondida por uno de estos asistentes. Sin embargo, deberíamos tener cuidado de creernos todo lo que dice, tanto sobre el fútbol como sobre cualquier otra cosa.

Ante este fenómeno, Enrique Puertas, experto en IA y Big Data de la Universidad Europea, lanza un mensaje de cordura para los aficionados, y especialmente para quienes usan estas predicciones para intentar ganar mucho dinero con las apuestas deportivas.

Ante todo, el especialista recuerda que estas herramientas no tienen la capacidad de ver el futuro, sino que funcionan procesando estadísticas previas; y como cualquier aficionado al fútbol sabe, este deporte es algo más que estadísticas.

Puertas llega a afirmar que "Las inteligencias artificiales actuales no son más que sistemas probabilísticos avanzados que hacen cálculos matemáticos y no garantizan nada en el juego".

Incluso en el caso de que una IA dispusiera de una base de datos perfecta, con absolutamente todo lo ocurrido en la historia del fútbol, las matemáticas demuestran que el torneo es, por su propia naturaleza, impredecible.

No en vano, existen una gran cantidad de variables que no se tienen en cuenta en ningún algoritmo, especialmente las relacionadas con la parte más importante del juego: los jugadores. El descanso nocturno de una estrella de fútbol, la digestión de los jugadores, o el propio acierto arbitral son sólo algunas de estas variables que no están incluidas en ningún modelo.

La IA no es más que un sofisticado modelo de cálculo que depende al 100% de la información que posee. Los factores humanos y del día a día no están incluidos en ninguna base de datos; pero incluso si lo estuvieran, no podríamos predecir nada con certeza.

Por ejemplo, Puertas revela que "la probabilidad matemática de que un equipo gane los ocho partidos del torneo es extremadamente baja, situando a las selecciones favoritas con un porcentaje de éxito de apenas el 15 %".

Cómo se usa la IA en el fútbol

Por supuesto, esto no significa que la IA no se esté usando ya para tomar decisiones en el fútbol. Las selecciones ya están usando esta tecnología con un modelo especializado proporcionado por la propia FIFA que procesa millones de datos en tiempo real.

Para ello, la FIFA se ha aliado con dos grandes proveedores de tecnología que aportan datos y modelos de IA avanzados a todas las selecciones; de esta manera, se garantiza la igualdad, ya que incluso los países con menos recursos tienen acceso a estos análisis del rival.

Estos datos son obtenidos tanto del historial de cada selección como de los propios partidos. Y es que una de las características más únicas de este Mundial 2026 es el hecho de que hay que recargar el balón por USB media hora antes de cada partido.

El Trionda, el balón del Mundial 2026. ADIDAS

Todos los balones usados en los partidos oficiales cuentan con hardware y una batería internos con los que pueden recopilar datos exactos de posicionamiento y fuerzas dinámicas, por lo que en todo momento se puede saber dónde ha estado el balón en juego y cómo se ha movido.

Estos datos se usan para las decisiones del VAR, además de para preparar estrategias como los lanzamientos de penaltis. Además, esto ha abierto la puerta a nuevos métodos para presentar los partidos, como un visionado en 3D que sigue el movimiento del balón y los jugadores con alta precisión. Los árbitros pueden usar esto para declarar fuera de juego y comprobar la anatomía exacta de las jugadas más complejas dentro del área para declarar penalti.

La IA también se usa para estabilizar el vídeo de la cámara que lleva el árbitro, además de para controlar los flujos de acceso al estadio de los miles de aficionados para evitar aglomeraciones.

En definitiva, la IA ya se usa mucho en el fútbol, pero nadie debería interpretar esto como que el campeón ya está decidido antes de que empiece a rodar el balón.