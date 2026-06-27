Llega a Aldi la máquina perfecta para lidiar con el calor este verano: una máquina de granizados por 24,99 euros

Aldi ha presentado un nuevo electrodoméstico ideal para combatir las altas temperaturas en España en verano. Este lanzamiento llega en un momento idóneo para acompañar las tardes soleadas y los momentos de desconexión del periodo estival.

Se trata de una máquina de granizados que destaca por ofrecer una propuesta muy accesible para los hogares. Su precio de venta se ha fijado en solo 24,99 euros.

El dispositivo estará disponible a partir del próximo miércoles 1 de julio en todos los establecimientos de la compañía. Los consumidores interesados deberán tener en cuenta que la oferta permanecerá activa únicamente hasta agotar las existencias disponibles.

La versatilidad es una de las grandes virtudes de este pequeño aparato doméstico para la cocina. Permite preparar de forma rápida y sencilla una amplia variedad de opciones refrescantes.

Entre las alternativas que se pueden elaborar se encuentran los granizados tradicionales de limón o café. También es idóneo para diseñar la base fría de múltiples batidos, cócteles y combinados.

Para conseguir los mejores resultados en cada receta, el aparato cuenta con dos niveles de picado de hielo. Se puede seleccionar cómodamente entre una consistencia de tipo grueso o una de tipo fino.

El funcionamiento interno está respaldado por un motor que trabaja con una potencia de 30 W. Este componente se complementa con unas cuchillas de acero inoxidable que garantizan una gran resistencia.

Máquina de granizados de ALDI Omicrono

El sistema está optimizado para procesar cubitos de hielo comunes que se utilizan habitualmente en casa. El tamaño recomendado para estos bloques de hielo es de aproximadamente dos centímetros.

La estructura del artículo incluye un recipiente amplio que ofrece una capacidad total de 1,2 litros. Este volumen facilita la preparación de varias raciones de bebidas en una sola tanda.

Gracias a esta característica, no es necesario repetir el proceso de picado cuando hay invitados. A nivel visual, la máquina presenta un acabado elegante y discreto en color negro. Sus dimensiones compactas hacen que sea un aparato muy fácil de integrar en cualquier encimera.

Asimismo, los usuarios podrán guardarla cómodamente en los armarios de la cocina si no se va a usar. La facilidad de almacenamiento es un factor clave para quienes disponen de espacios reducidos en casa.