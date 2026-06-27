Corea del Sur da con la clave: así convierte los posos de café en combustible sólido de calidad en menos de dos minutos

España consume diariamente toneladas de café que generan una enorme cantidad de residuos orgánicos en forma de posos húmedos. Estos desechos suelen terminar en los vertederos debido a las grandes dificultades técnicas y económicas que implica su correcto procesamiento.

Un equipo de investigadores surcoreanos pertenecientes al Instituto de Geociencias y Recursos Minerales ha desarrollado un método alternativo verdaderamente asombroso. El nuevo sistema tecnológico permite transformar estos residuos húmedos en un combustible sólido de excelente calidad en apenas 90 segundos.

Los procesos tradicionales aplicados para la valorización de biomasa orgánica suelen requerir una costosa e intensa fase de secado previo. Esta eliminación de agua solía demorar las operaciones y encarecer significativamente los costes asociados a la producción industrial de biocombustibles.

La innovación presentada por este centro asiático rompe de forma drástica con los esquemas de trabajo vigentes hasta la fecha. El diseño desarrollado aprovecha la propia humedad natural del desecho vegetal para optimizar la conversión energética del material resultante.

El núcleo técnico de esta metodología radica en la implementación avanzada de un reactor específico basado en plasma de alta temperatura. Dichas instalaciones alcanzan rangos térmicos elevados que se sitúan de manera constante entre los 800 y 900ºC.

Al introducir los posos de café húmedos directamente en este ambiente extremo se desencadena un fenómeno físico muy particular. La evaporación inmediata del agua interna genera una fortísima presión interna en cada pequeña partícula del residuo molido.

Esta acumulación de vapor provoca de inmediato una multitud de microexplosiones conocidas popularmente dentro del sector científico como el efecto palomita de maíz. Estas pequeñas detonaciones internas desintegran la estructura compacta original y multiplican exponencialmente la porosidad final del carbono obtenido.

Máquina para producir biocarbón Omicrono

El agua contenida, lejos de suponer un obstáculo operativo, se convierte en un agente catalizador indispensable para el proceso. La rápida fragmentación física de la materia orgánica permite que la carbonización completa se consuma en un intervalo de tiempo asombrosamente breve.

Los resultados prácticos obtenidos tras realizar las pruebas de laboratorio demuestran que la velocidad de procesamiento aumenta unas 240 veces. Este incremento de eficiencia supone un avance mayúsculo si se compara con los métodos convencionales de pirólisis.

El producto sólido resultante tras el tratamiento con plasma térmico posee unas cualidades energéticas comparables a las del carbón antracita. Su poder calorífico experimenta un incremento estimado del 33% respecto a la materia prima original.

Los análisis químicos detallados revelaron que el proceso consigue una eliminación absoluta y completa de todos los compuestos de azufre. Esta pureza química previene de forma eficaz la futura liberación de óxidos contaminantes durante la combustión en plantas industriales.

Pérdida de peso en el proceso Omicrono

La ausencia de emisiones de azufre evita la posterior aparición de fenómenos climáticos tan destructivos para el entorno como la lluvia ácida. Tampoco se ha registrado la formación secundaria de sustancias complejas como el alquitrán o humos negros de alta densidad.

Este biocarbón purificado puede actuar eficientemente como filtro industrial para capturar gases contaminantes o limpiar aguas residuales.

La generación mundial de residuos derivados del café supera anualmente la preocupante cifra de 10 millones de toneladas métricas. Gran parte de esta masa orgánica acaba descomponiéndose sin control y liberando peligrosos gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El reactor de plasma diseñado presenta un tamaño notablemente compacto que facilita de manera idónea su instalación y despliegue descentralizado. Las cafeterías industriales o los centros urbanos de reciclaje podrían tratar sus propios desechos directamente en el lugar de origen.

Esta cercanía física elimina por completo los elevados costes económicos vinculados al transporte de materiales húmedos y pesados hacia plantas lejanas. El tratamiento in situ reduce significativamente la huella ecológica global asociada a la gestión y transporte de residuos municipales.

El director principal del proyecto científico ha subrayado el enorme potencial práctico que atesora esta nueva plataforma de tratamiento térmico. Su tecnología no se limita de forma exclusiva a los granos molidos procedentes de las tazas de café matutinas.

El equipo científico surcoreano ya planifica diversas adaptaciones técnicas para procesar otros tipos de desechos biológicos de alta humedad. Los restos alimentarios urbanos constituyen el próximo objetivo de desarrollo para este versátil sistema de tratamiento por plasma.

La optimización de los parámetros operativos permitirá calibrar el reactor para diferentes densidades y contenidos hídricos de la materia orgánica sobrante. Este enfoque pretende aportar soluciones viables al acuciante problema global de la acumulación de desperdicios biológicos.