Ya es oficial: multas de hasta 3.000 euros por ver el partido de España de esta noche con el volumen demasiado alto

Esta noche se celebra el último partido de España en la fase de grupos del Mundial 2026, que decidirá la posición de la selección para la próxima fase eliminatoria; es un momento importante, entre otras cosas porque el rival es una Uruguay que ha sido calificada como un "clavo ardiendo".

Debido a la diferencia horaria con Guadalajara, que es donde se celebrará el encuentro, en España veremos el partido a las 02:00 de la madrugada del día 27; por supuesto, eso no va a amedrentar a la afición española, que ya se está preparando para trasnochar.

Sin embargo, antes de preparar la garganta para gritar gol y subir el volumen del televisor para que todo el mundo se pueda enterar, hay ciertos detalles que debemos tener en cuenta, a riesgo de recibir una cuantiosa multa.

El Gobierno no tiene una ley específica contra la celebración de goles o el uso de altavoces para ver el partido de la selección, pero sí que existen una serie de normativas diseñadas para facilitar la coexistencia entre todos los vecinos.

En concreto, el hecho de que el partido sea a las 02:00 y por lo tanto el final se vaya a producir bien entrada la madrugada supone que entra dentro del "horario nocturno" establecido por la mayoría de las ordenanzas municipales.

Esto es importante porque el horario nocturno es un periodo en el que los límites de ruido permitidos se ven muy reducidos, y la gravedad de las ofensas se multiplica, lo que se traduce en multas más cuantiosas que si la infracción fuese de día.

En concreto, la mayoría de los ayuntamientos establece un horario nocturno de entre las 23:00 y las 07:00 o las 08:00 del día siguiente, que se puede ampliar en algunos casos en días festivos; así que el partido de España entra completamente en este periodo.

Coche de la Policía Local

El Gobierno tiene una Ley del Ruido, o ley 37/2003, que establece que el límite máximo en áreas residenciales de noche es de 45 decibelios como máximo; sin embargo, en la práctica ese no es el límite real, porque la mayoría de los ayuntamientos ha endurecido este límite.

Las ordenanzas establecen que el nivel máximo permitido durante la noche se sitúa habitualmente entre los 25 y los 35 decibelios, aunque cada municipio tiene un nivel concreto que debemos vigilar.

Por ejemplo, en Madrid el horario nocturno es entre las 23:00 y las 07:00, y el límite es de 30 decibelios, igual que en Barcelona; en cambio, en Sevilla el límite sube hasta los 35 dB. Antes de hacer ruido, deberíamos informarnos de la normativa municipal, porque puede haber sorpresas.

Para tener algo de contexto, un televisor a un volumen moderado suele superar fácilmente los 45 dB, por lo que técnicamente sólo con poner el partido ya estaríamos vulnerando la ordenanza municipal.

Multas por ver el partido de madrugada

Sin embargo, en la práctica las multas no son automáticas; no nos van a sancionar únicamente por poner el partido esta noche, a menos que realmente nos pasemos e ignoremos las quejas.

Y es que el trámite es algo más complicado. Primero, el vecino afectado debe avisarnos, y sólo entonces puede llamar a la Policía Local si el ruido no desaparece; entonces los agentes podrán realizar la medición y comprobar si realmente estamos superando los niveles legales.

Sólo entonces la policía podrá multarnos, aunque habitualmente primero nos presentará un aviso, especialmente en situaciones como la de un partido de España, cuando mucha gente previsiblemente estará despierta y celebrando.

Incluso entonces, la cuantía de la multa va a variar mucho. Las infracciones leves rondan entre los 90 y los 750 euros; sólo si ignoramos los avisos de los agentes y empezamos a afectar a más vecinos se considera una infracción grave que puede llegar a los 1.500 euros.

Por último, las infracciones muy graves quedan reservadas a casos de reincidencia, resistencia a la autoridad y en los que el vecino realmente se esté negando a cambiar sus hábitos a lo largo de varias noches, y si ese es nuestro caso, podemos recibir una multa de hasta 3.000 euros.