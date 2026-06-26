Hisense impulsa el Mundial de Fútbol 2026 con televisores RGB MiniLED y reembolsos de hasta 3.000 euros

Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense impulsa una nueva forma de vivir el fútbol gracias a su tecnología RGB MiniLED y una campaña de reembolsos excepcional.

Cada cuatro años, el Mundial de fútbol se convierte en mucho más que una competición deportiva. Es una cita capaz de paralizar ciudades, reunir familias y convertir los salones de millones de hogares en auténticas gradas donde los goles se celebran con pasión… o se lloran con pena. Que la alegría va por barrios es una realidad, y más en un torneo tan intenso. Pero no es la única certeza: qué mejor ocasión que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para subirse al carro de la mejor tecnología y trasladar el ambiente del estadio y la acción del juego a casa.

Esa es la idea con la que Hisense se ha vuelto a posicionar como uno de los patrocinadores oficiales más importantes del torneo. Es una alianza con la FIFA que va más allá de la visibilidad de marca y que tiene como objetivo acercar la mejor tecnología a los aficionados.

Aunque estemos plenamente inmersos en la competición de este año, la relación entre Hisense y el Mundial no es nueva. La compañía tecnológica ha estado presente en las últimas ediciones del campeonato y ha convertido el fútbol en uno de los principales escaparates para mostrar su capacidad de innovación.

De hecho, para el Mundial de 2026, la firma no solo es patrocinador oficial, sino también proveedor oficial de los televisores de revisión VAR, un papel que refleja la confianza depositada por FIFA en la precisión y calidad de sus tecnologías de imagen precisamente donde nada puede fallar.

Visor del VAR a pie de campo para los árbitros durante los partidos del torneo.

Un Mundial que se verá, sobre todo, en televisión

La apuesta de Hisense tiene sentido si se observan los hábitos de consumo de los aficionados. Según un estudio impulsado por la propia compañía, casi siete de cada diez españoles tienen previsto seguir el Mundial 2026 y cerca del 90% lo hará a través de una Smart TV. Además, más de la mitad reconoce que aumentará significativamente el tiempo dedicado a ver contenidos relacionados con el torneo durante las semanas de competición.

Cifras relevantes sobre la relación entre el Mundial de Fútbol y la televisión.

La conclusión es clara: aunque los estadios serán el escenario de los partidos, el verdadero centro de operaciones para millones de aficionados seguirá siendo el salón de casa. Y precisamente ahí es donde Hisense quiere marcar la diferencia.

Tecnología pensada para vivir cada detalle

El gran protagonista tecnológico de la estrategia de Hisense para el Mundial 2026 es RGB MiniLED, una evolución que busca llevar la experiencia visual a un nuevo nivel.

A diferencia de los sistemas LED convencionales, donde la luz blanca debe filtrarse para generar los distintos colores, la tecnología RGB MiniLED emplea diodos independientes rojos, verdes y azules capaces de producir el color directamente desde la fuente de luz. El resultado es una representación cromática mucho más precisa, un mayor nivel de brillo y contraste y una imagen especialmente detallada en escenas complejas o de movimiento rápido.

Y si hay un contenido exigente para cualquier televisor, ese es el fútbol. Los desplazamientos rápidos de cámara, los cambios constantes de iluminación en los estadios o la necesidad de distinguir con claridad cada detalle del césped, las equipaciones o la trayectoria del balón son algunos de los retos que pone sobre la mesa una retransmisión deportiva.

La nueva gama RGB MiniLED de Hisense incorpora además el procesador Hi-View AI Engine RGB, capaz de optimizar en tiempo real el color, el contraste, el brillo y la fluidez de las imágenes. Una tecnología especialmente interesante para los eventos deportivos, donde cada jugada puede decidirse en cuestión de segundos.

Bajo el lema ‘See the unseen game in colour’ (‘Ve el juego que no se ve, en color’), la marca ha presentado una nueva generación de televisores que busca acercar al espectador detalles que muchas veces pasan desapercibidos durante una retransmisión tradicional.

Pantallas gigantes para una experiencia más inmersiva

Otra de las tendencias que Hisense identifica de cara al Mundial es la creciente demanda de pantallas de gran formato. No es casualidad que la compañía haya apostado por modelos RGB MiniLED que alcanzan tamaños de hasta 100 y 116 pulgadas en su serie UX, junto a nuevas gamas como UR8S y UR9S que acercan esta tecnología a un público más amplio.

La idea es sencilla: cuanto mayor es la pantalla y mejor es la calidad de imagen, más fácil resulta reproducir la sensación de estar dentro del estadio. Una experiencia que se completa con sistemas de sonido avanzados y tecnologías diseñadas para minimizar reflejos y mejorar la visibilidad incluso en estancias muy iluminadas.

El mejor momento para renovar el hogar

Imagen promocional con la campaña de Hisense.

Coincidiendo con la cuenta atrás hacia el Mundial, Hisense ha lanzado además una de sus promociones más ambiciosas de los últimos años, la campaña ‘Cashback Mundial FIFA 2026’.

Se trata de una oportunidad excepcional para obtener reembolsos de hasta 3.000 euros en productos seleccionados de la marca. Y lo relevante es que la promoción incluye no solo televisores y proyectores láser, sino también otras categorías del ecosistema Hisense, reforzando la idea de un hogar cada vez más conectado e inteligente.

Bajo el concepto ‘Innovación que transforma tu hogar’, la iniciativa busca facilitar que los consumidores puedan actualizar sus dispositivos antes del gran evento deportivo del próximo verano, accediendo a tecnologías de última generación con una inversión más atractiva.

La campaña encaja además con una tendencia creciente: aprovechar grandes eventos deportivos para renovar los equipos de entretenimiento doméstico. Si el Mundial se ha convertido en una cita imprescindible para millones de aficionados, contar con una pantalla capaz de ofrecer una experiencia a la altura también se ha convertido en una prioridad para muchos hogares.

Mucho más que un patrocinio

Para Hisense, el Mundial 2026 representa una ocasión para demostrar cómo la innovación tecnológica puede mejorar la forma en que vivimos el deporte. Su papel como patrocinador oficial, proveedor tecnológico y referente en nuevas tecnologías de imagen sitúa a la compañía en una posición privilegiada para acompañar a los aficionados durante uno de los eventos más esperados del planeta.

Porque si el fútbol es emoción, la tecnología es la herramienta que permite disfrutarla en toda su intensidad. Y en 2026, la apuesta de Hisense es clara: que cada hogar pueda sentirse un poco más cerca del estadio, con colores más reales, imágenes más precisas y una experiencia visual preparada para que ningún detalle del Mundial pase desapercibido.