Los expertos alertan: "Por cada grado que bajes de los 24ºC, el consumo de tu aire acondicionado aumenta un 8%"

Con la llegada de la última ola de calor a España, millones de personas están ajustando su unidad de aire acondicionado, en muchas ocasiones bajando la temperatura lo máximo posible para conseguir algo de alivio; sin embargo, eso es un error.

Y es que este alivio temporal viene de la mano de una consecuencia muy severa en forma de un incremento notable en la factura eléctrica, que a todas luces no compensa; por eso, la clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre refrigeración y consumo.

En otras palabras, es muy importante encontrar la temperatura correcta para nuestra casa, nuestra unidad de aire acondicionado y la temperatura exterior; y todos los expertos están de acuerdo en que el rango debe estar entre los 24ºC y los 26ºC.

Por ejemplo, la compañía de climatización Daikin señala en sus directrices de eficiencia para el hogar una cifra mucho más concreta que representa el límite de lo que deberíamos bajar si no queremos consumir mucho más.

Según los análisis de la marca, por cada grado que bajemos de los 24ºC, el consumo de energía de nuestro aire acondicionado aumenta en un sorprendente 8%; por lo tanto, siempre deberíamos pensarlo dos veces antes de bajar de esa cifra.

Es algo que tiene más sentido de lo que parece si tenemos en cuenta el trabajo adicional que supone bajar un grado más; la dificultad aumenta de forma exponencial cuanto más se aleje de la temperatura ambiental.

Intentar conseguir una temperatura más cercana al invierno en pleno mes de junio no va a acelerar el proceso de enfriamiento de la estancia, pero sí obliga al compresor del equipo a trabajar a su máxima capacidad durante periodos de tiempo prolongados, lo que eleva el gasto de luz de forma exponencial.

Por qué debes poner el aire a 24ºC

Recordemos que en el año 2022, el Gobierno de España implementó un plan de eficiencia energética que fijaba el límite del aire acondicionado en edificios públicos en los 27ºC, con el objetivo de reducir la demanda energética nacional.

Sin embargo, para un particular la situación es diferente, y los expertos advierten que la temperatura escogida debe ir acompañada de un uso racional, ya que un equipo funcionando de manera ininterrumpida durante demasiadas horas generará un gran consumo, incluso si se mantiene a 27 grados.

Aire acondicionado Daikin Omicrono

Aquí es donde entra el límite de los 24 grados, que tiene más sentido para el ámbito del hogar, ya que ofrece un desahogo respecto a la temperatura exterior, manteniendo al mismo tiempo un cierto control sobre el consumo energético.

Más allá del control estricto sobre el termostato, existen otros factores que determinan cuánta energía demanda el sistema de climatización. El estado de los componentes, por ejemplo, influye directamente en su rendimiento y a su vez, en su consumo.

Un filtro cubierto de polvo obstaculiza el flujo de aire, lo que obliga al ventilador y al compresor a consumir más electricidad para alcanzar la misma temperatura; por lo tanto, es recomendable limpiar los filtros al menos una vez al año, preferiblemente justo antes de que empiece la temporada de uso intensivo.

De la misma manera, la arquitectura de nuestro hogar va a afectar a la eficiencia del aire acondicionado. Los arquitectos recomiendan usar toldos durante las horas en que el sol golpee nuestras ventanas, en vez de un estor térmico u otra alternativa que tape la luz desde dentro del edificio.