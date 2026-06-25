Samsung 'Solve for Tomorrow' en España, su iniciativa que anima a los jóvenes a usar la ciencia para resolver problemas

Samsung Electronics Iberia ha anunciado hoy la llegada a España de Solve for Tomorrow, la iniciativa educativa global de Samsung Electronics que anima a los jóvenes a utilizar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, junto con la creatividad y el pensamiento crítico, para desarrollar soluciones innovadoras para retos reales de su entorno.

Este programa se desarrollará en el país en colaboración con la Fundación Junior Achievement. El objetivo común busca acercar al aula metodologías prácticas, fomentar vocaciones STEM y ayudar a los estudiantes a convertir sus ideas en proyectos con impacto positivo.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de Secundaria y Bachillerato, que trabajarán junto a sus profesores y tutores en el diseño de propuestas orientadas a responder a desafíos sociales, ambientales o comunitarios.

Desde su lanzamiento a nivel global en 2010, el programa ha llegado a 68 países y ha involucrado a más de 2,8 millones de participantes en todo el mundo. Se plantea como una experiencia formativa basada en el trabajo por proyectos, en la que los estudiantes no solo presentan una idea, sino que la desarrollan, la prototipan y la defienden ante un jurado experto en una final nacional, optando a los premios del programa.

Emplearán la metodología de la compañía Design Thinking, a través de la cual los participantes aprenderán a identificar la raíz de un problema, idear posibles soluciones, desarrollar una propuesta, validarla y avanzar hacia la creación de un prototipo. "Busca no solo despertar el interés por la tecnología, sino también desarrollar competencias clave para el futuro, como la colaboración, la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas", explica la empresa en un comunicado.

Elena Fernández, directiva de Samsung.

La compañía tecnológica ha hecho un llamamiento a los colegios que deseen apuntarse a presentar sus ideas con grupos de cuatro alumnos y un profesor. Y es que los 20 mejores proyectos serán los elegidos para desarrollar sus ideas y llevarlas a proyectos reales, para lo que se impartirán sesiones formativas e inspiradoras que fomenten la innovación.

Durante la presentación del acto en el Museo Arqueológico Nacional, la directora de marketing corporativo y comunicación de Samsung, Elena Fernández, ha explicado que la preinscripción está disponible desde el 24 de junio a través de la web SolveForTomorrow.es, desde donde podrán disponer de toda la información relativa a requisitos, plazos, recursos, formaciones y premios.

No es la primera iniciativa educativa que Samsung realiza en España, la empresa lleva desarrollando proyectos desde hace más de una década como Samsung Smart School o Aula del Futuro.

"En Samsung creemos que la tecnología alcanza su verdadero valor cuando ayuda a las personas a desarrollar su potencial y a transformar ideas en oportunidades reales. Con la llegada de Solve for Tomorrow a España queremos ofrecer a los jóvenes herramientas, inspiración y acompañamiento para que puedan imaginar soluciones a los retos de su generación", ha señalado Jay H. Kim, presidente de Samsung Electronics Iberia.