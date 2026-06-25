Logitech G512 X: el teclado que lleva la personalización gaming a un nuevo nivel

El nuevo Logitech G512 X introduce tecnologías avanzadas de personalización y control analógico, permitiendo adaptar cada tecla al estilo de juego de cada usuario para lograr una experiencia más precisa, versátil y competitiva.

La personalización se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del mundo gaming actual. Los jugadores ya no buscan únicamente dispositivos potentes y fiables, sino también herramientas capaces de adaptarse a sus preferencias, estilo de juego y necesidades específicas. Esta tendencia refleja una evolución más profunda en la forma de entender el gaming: hoy, cada vez más usuarios buscan construir una experiencia propia, ajustada a su manera de jugar y competir.

Esta realidad encaja con los resultados de un reciente estudio de Logitech G realizado en España, que pone de manifiesto cómo el gaming continúa ganando relevancia cultural y social, especialmente entre las nuevas generaciones. En un entorno donde la práctica del videojuego se consolida como una actividad cada vez más integrada en el día a día, la capacidad de personalizar dispositivos y optimizar el rendimiento se ha convertido en un factor diferencial para muchos jugadores.

Con esta filosofía en mente, Logitech G presenta el nuevo G512 X, un teclado diseñado para ofrecer un grado de personalización sin precedentes y convertirse en una pieza clave dentro de la gama G5 Series.

El Logitech G512 X forma parte de la gama G5 Series de Logitech G, que también incluye el ratón G502 X Plus LIGHTSPEED y los auriculares G522 LIGHTSPEED. Juntos forman un ecosistema gaming diseñado para ofrecer un alto rendimiento y amplias posibilidades de personalización, permitiendo que los jugadores configuren cada elemento de su equipo de forma coherente y adaptada a sus preferencias. Más que una colección de periféricos, la G5 Series representa una propuesta integral pensada para quienes buscan una experiencia de juego conectada, flexible y preparada para evolucionar junto a ellos.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo teclado es la incorporación de la tecnología TMR (Tunnel Magnetoresistance), una innovación que introduce una nueva forma de interactuar con el teclado. A diferencia de los sistemas tradicionales, que funcionan mediante un mecanismo binario donde la tecla está simplemente pulsada o no pulsada, la tecnología TMR permite detectar distintos niveles de presión durante cada pulsación.

Esta capacidad abre la puerta a un control mucho más preciso y natural. En determinados géneros, como los shooters competitivos, los simuladores de conducción o los simuladores de vuelo, la posibilidad de medir la intensidad de una pulsación puede marcar una diferencia significativa: los usuarios pueden realizar movimientos más sutiles, controlar mejor determinadas acciones y disfrutar de una experiencia más cercana a la que ofrecen otros dispositivos analógicos especializados.

Detalle del nuevo teclado de Logitech.

Pero la apuesta por la innovación no termina ahí. Logitech G ha incorporado en el G512 X una de sus características más llamativas: la tecnología Dual Swap. Esta funcionalidad permite combinar switches mecánicos y analógicos dentro de un mismo teclado, algo que hasta ahora resultaba poco habitual en este tipo de dispositivos.

Gracias a esta característica, cada usuario puede configurar zonas concretas del teclado según sus necesidades. Por ejemplo, las teclas WASD, fundamentales para el movimiento en la mayoría de videojuegos, pueden equiparse con switches analógicos para conseguir una mayor precisión en los desplazamientos, mientras que el resto del teclado mantiene la respuesta clásica de los switches mecánicos. Esta versatilidad resulta especialmente interesante en títulos como Counter-Strike 2, VALORANT, Fortnite o Assetto Corsa, donde la precisión y la capacidad de reacción juegan un papel decisivo.

Otro de los avances que incorpora el G512 X es la tecnología SAPP (Second Actuation Pressure Point). Esta función permite asignar dos acciones diferentes a una misma tecla dependiendo de la profundidad con la que se pulse. En la práctica, esto significa que una pulsación ligera puede ejecutar una acción determinada, mientras que una pulsación más profunda activa una función completamente distinta.

Las posibilidades que ofrece esta tecnología son especialmente atractivas para jugadores avanzados. En un juego de acción, por ejemplo, una pulsación suave podría servir para caminar mientras que una pulsación completa permitiría correr. En simuladores o títulos de estrategia, esta capacidad puede utilizarse para optimizar atajos y reducir el número de teclas necesarias para ejecutar distintas acciones. El resultado es una experiencia más eficiente y adaptada a las preferencias de cada usuario.

La tecnbología incorporada en el Logitech G512 X permite mayor precisión en las partidas.

Detalles de diseño para gamers expertos

La personalización también ocupa un lugar central en el diseño físico del dispositivo. Logitech G ha desarrollado el G512 X pensando en los entusiastas que disfrutan modificando y ajustando su equipo. Por ello, el teclado incorpora almacenamiento integrado para switches y accesorios, facilitando el acceso a los componentes necesarios para realizar cambios rápidos y cómodos.

Además, incluye herramientas específicas para intercambiar keycaps y switches, permitiendo modificar la configuración del teclado sin necesidad de adquirir equipamiento adicional. Este enfoque modular facilita que cada usuario experimente con diferentes configuraciones hasta encontrar la que mejor se adapte a su forma de jugar.

A nivel de software, el teclado se complementa con Logitech G HUB, la plataforma de configuración de la marca. Desde esta aplicación es posible personalizar numerosos aspectos del dispositivo, ajustar perfiles, configurar funciones avanzadas y adaptar el comportamiento de las teclas según cada juego o aplicación. De este modo, el hardware y el software trabajan conjuntamente para ofrecer una experiencia completamente personalizada.

Detalle del teclado.

El nuevo G512 X estará disponible en formatos de 75 y 98 teclas, dos opciones que responden a distintas preferencias de uso. El modelo compacto de 75 teclas permite optimizar el espacio disponible en el escritorio, mientras que la versión de 98 teclas ofrece una distribución más completa sin renunciar a un diseño moderno y eficiente.

Para quienes buscan un plus de comodidad y estética, Logitech G también ofrece un reposamuñecas premium fabricado en acrílico. Este accesorio ha sido diseñado para potenciar el efecto de la iluminación RGB del teclado y mejorar la ergonomía durante largas sesiones de juego, combinando funcionalidad y diseño en un único complemento.

Con el lanzamiento del G512 X, Logitech G continúa reforzando su visión de un gaming cada vez más personalizable, donde la tecnología no solo aporta rendimiento, sino que también permite adaptar la experiencia a la forma de jugar de cada usuario. La combinación de innovaciones como TMR, Dual Swap y SAPP, junto con el enfoque de ecosistema de la G5 Series, refleja una tendencia creciente en la industria: ofrecer a los jugadores más control, más opciones de configuración y una mayor capacidad para moldear su experiencia según sus propias necesidades.

En un contexto en el que la personalización gana protagonismo dentro de la cultura gaming, dispositivos como el G512 X buscan convertir esa flexibilidad en una ventaja tangible tanto para quienes compiten al máximo nivel como para quienes simplemente quieren disfrutar de una experiencia más inmersiva y adaptada a su estilo.