Andalucía da una lección a España: se convierte en un polo de atracción para empresas fotovoltaicas chinas

Andalucía se está consolidando como el gran epicentro de las energías renovables en la península ibérica. Gracias a unas condiciones climáticas inmejorables y disponibilidad de amplios terrenos, la región del sur está dando una auténtica lección de cómo atraer capital extranjero, convirtiéndose en el destino predilecto de los gigantes asiáticos de la energía solar.

En los últimos tiempos, empresas fotovoltaicas chinas han comenzado a desplegar cientos de megavatios (MW) de potencia en diferentes provincias andaluzas, impulsando una revolución verde sin precedentes.

Esto podría suponer la implantación de otras empresas en la región, atraídas por un factor que cada vez es más escaso e importante: electricidad a un precio razonable.

Uno de los proyectos más destacados y que ya es una realidad se encuentra en la provincia de Málaga. La multinacional china Jinko Power ha construido un complejo de plantas fotovoltaicas “Kenia Solar” en los municipios de Antequera y Mollina.

Este macroproyecto supone una inversión de 135 millones de euros y se extenderá por una superficie de 329 hectáreas. El complejo estará formado por cuatro plantas solares con una capacidad total de 175 megavatios (MW).

Planta de Jinko Power Omicrono

Una vez a pleno rendimiento, se calcula que la instalación generará la energía limpia suficiente para abastecer a más de 60.000 hogares al año y evitará la emisión de 150.000 toneladas de CO2.

Pero la hoja de ruta de Jinko Power en Andalucía no se detiene en Málaga. La empresa ha puesto el foco de manera estratégica en la provincia de Huelva, donde tramita un gigantesco complejo que rozará los 400 MW de capacidad.

Allí, Jinko Power acaba de lograr la autorización administrativa previa para levantar una de las mayores inversiones fotovoltaicas previstas en la comarca del Andévalo, la planta "FV La Puebla 3", que contará con 150 MW de potencia.

Esta planta forma parte de un plan maestro mucho mayor. Como indica El Periódico de la Energía, Jinko Power ha presentado proyectos para cuatro plantas interconectadas en suelo onubense ("FV La Puebla 1, 2, 3 y 4"), con potencias que suman un total de 389 MW. Esto consolida a Huelva como un emergente polo energético nacional e internacional.

Pero Jinko Power no es la única compañía china que ha visto en el sol de Andalucía un "filón". La multinacional Chint Solar también ha elegido esta tierra para levantar el que será su primer gran parque fotovoltaico en España.

Situado en el municipio de Salteras (Sevilla), este proyecto ocupará 230 hectáreas y tendrá una capacidad instalada de 130 MW. Se prevé que entre en funcionamiento durante 2026, suministrando energía verde y dando cobertura a las necesidades de unos 80.000 hogares sevillanos.

La suma de estos desarrollos fotovoltaicos impulsados por firmas chinas (Jinko Power en Málaga y Huelva, y Chint Solar en Sevilla) aglutina cientos de megavatios de potencia renovable y moviliza cientos de millones de euros en inversión directa.

Además de la creación de estas plantas, hay otras operaciones igual de importantes. El mayor grupo de energías renovables de China, China Three Gorges (CTG), también ha convertido a Andalucía en uno de los pilares fundamentales de su estrategia de expansión europea.

A través de su filial española, la corporación estatal cerró la adquisición de una macrocartera fotovoltaica de 619 MW a Nexwell Power e Ibox Energy, que incluye importantes instalaciones en la región, como es el caso de la planta solar operativa en el municipio de Posadas, en la provincia de Córdoba, según detalla el ICEX.

Además de inyectar capital, CTG se está retroalimentando del talento local andaluz. La energética asiática ha implementado en sus nuevos megaproyectos solares una tecnología de vanguardia ideada por investigadores de Málaga, la cual consiste en un innovador diseño termosolar de multi-torre que mejora sustancialmente el rendimiento óptico y el almacenamiento energético. Estos movimientos se integran en el ambicioso plan estratégico de CTG para duplicar su capacidad en España hasta alcanzar los 6.000 MW para el año 2030.