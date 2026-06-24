Va a entrar en vigor: el Gobierno prohíbe a los menores de 15 años el uso de patinete e impone nuevas normas

Los patinetes eléctricos ya se han convertido en un método de transporte habitual en las ciudades españolas; sin embargo, esta relativamente repentina popularidad, especialmente entre los más jóvenes, ha pillado por sorpresa al Gobierno, que ahora ha corregido la situación con una nueva ley.

El Consejo de Ministros ha presentado este martes una nueva reforma del Reglamento General de Circulación, que se centra en imponer nuevas normas para el uso de los llamados "vehículos de movilidad personal", o VMP, además de bicicletas, motocicletas y ciclomotores.

El Gobierno afirma que el objetivo es mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, y por ello la mayor novedad se encuentra en la nueva edad mínima para usar un patinete, que ahora está fijada en los 15 años.

Por lo tanto, las personas menores de 15 años ahora tendrán prohibido el uso de estos pequeños vehículos eléctricos de dos ruedas, una decisión que tendrá grandes consecuencias teniendo en cuenta la base de usuarios joven que tienen estos dispositivos.

La normativa entra en vigor el próximo 1 de octubre de 2026, por lo que los usuarios menores de edad aún tienen algunos meses para buscar alternativas, pero a partir de entonces, la policía les podrá parar.

Pero eso no es todo. La nueva normativa también obliga a los usuarios de patinete a ponerse un casco y un chaleco reflectante de noche o en situaciones de escasa visibilidad; mientras que esta obligación se extiende a los profesionales a todas las horas.

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La normativa contempla multas de 200 euros por no usar el casco o el chaleco reflectante en estas situaciones, además de obligar a llevar siempre encendidas las luces integradas en el patinete.

La ley también contempla el uso de los VMP fuera de los núcleos urbanos, que ahora está permitida por vías segregadas de vehículos a motor, como por ejemplo, el carril bici o vías dedicadas a ciclistas.

Nuevas reglas para motos y bicicletas

Hablando de ciclistas, el Gobierno ha aprovechado la reforma para expandir sus reglas, incluyendo la obligación del uso del casco en vías interurbanas, que ya no tiene ninguna exención en la ley.

La ley también se ha actualizado para incluir a los riders, profesionales que usan la bicicleta, por ejemplo, en servicios de transporte de comida rápida. Estos usuarios deberán tener en todo momento un casco y un chaleco reflectante, a riesgo de recibir una multa de 200 euros.

Los ciclistas también deberán tener en cuenta nuevas reglas, como por ejemplo, circular de manera preferente por el centro del carril para mejorar su seguridad.

Por otra parte, las nuevas normas también afectan a los conductores de coches y otros vehículos, que ahora deberán reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía mientras adelantan a un ciclista, y cambiar de carril (si existe) además de dejar la separación de 1,5 metros que ya existía.

Por último, la reforma incluye nuevas normas para los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores, que ahora deberán llevar guantes de protección en vías urbanas y calzado cerrado en todas las vías, bajo multa de 200 euros por infracción.