El nuevo refugio de verano de los multimillonarios: un superyate convertido en hotel de lujo por 12.200 € la noche

España cuenta con numerosos puertos que pronto empezarán a recibir algunas de las embarcaciones más deslumbrantes del planeta.

Una de las empresas que se ha adentrado en este sector es la prestigiosa compañía hotelera Four Seasons, que ha decidido expandir sus horizontes comerciales hacia las aguas internacionales mediante una propuesta residencial sobre el mar.

El proyecto ha recibido el nombre oficial de Four Seasons I y promete cambiar las reglas del turismo exclusivo. Este espectacular hotel flotante se presenta como un megayate de dimensiones colosales que combina servicios hoteleros con navegación privada.

La longitud total del navío alcanza los 207 metros de eslora tras un minucioso proceso de ingeniería naval. Las firmas encargadas del desarrollo estético buscaron fusionar el encanto clásico de las embarcaciones tradicionales con elementos modernos.

El estudio escandinavo Tillberg Design of Sweden asumió el reto de modelar las líneas maestras de esta estructura marina. Los diseñadores confesaron que el concepto inicial buscaba plasmar una combinación basada en el glamour del agente James Bond. La inspiración cinematográfica se percibe en cada rincón exterior gracias a unas formas simétricas que transmiten un gran misticismo.

La influencia automotriz también juega un papel fundamental en la concepción estética de este palacio sobre las olas. Los responsables del proyecto confesaron que la paleta cromática exterior se inspiró directamente en varios modelos clásicos de Porsche.

Los vehículos de colección del cofundador de la firma de diseño aportaron las tonalidades definitivas para la pintura del casco. De este modo el brillo exterior refleja la sofisticación germana propia de los deportivos más codiciados del siglo pasado.

Four Seasons I Omicrono

La arquitectura del barco destaca especialmente por la implementación de grandes superficies acristaladas que recorren la estructura completa. Una espina dorsal metálica interna permite prescindir de los muros convencionales para sostener la estructura superior con total seguridad.

Esta solución técnica facilita que las estancias disfruten de una visibilidad panorámica casi total hacia el horizonte marino exterior. Los ventanales se extienden desde el suelo hasta el techo garantizando una conexión permanente con el entorno oceánico.

El espacio habitacional está limitado exclusivamente a 95 suites residenciales para asegurar la privacidad del pasaje. Cada habitación ha sido concebida bajo un estándar de lujo extremo que imita las mansiones costeras más refinadas.

La joya de la corona náutica es la majestuosa estancia denominada Funnel Suite ubicada en el interior de la chimenea. Esta enorme habitación dispone de cristales curvados especiales que regalan una panorámica de 270 grados al huésped.

Four Seasons I Omicrono

Las suites de mayor categoría cuentan además con piscinas privadas integradas en sus propias terrazas al aire libre. Las zonas exteriores añaden tumbonas acolchadas para disfrutar del sol durante las largas jornadas de navegación por el mar.

Los detalles del interiorismo incluyen acabados artesanales en marquetería de paja colocados meticulosamente sobre los cabeceros de las camas. Las vitrinas empotradas exhiben obras de arte contemporáneo y libros selectos para deleite de los selectos clientes exclusivos.

La zona de popa alberga una inmensa piscina de 20 metros de largo que esconde un secreto técnico asombroso. El fondo de este vaso es elevable lo que posibilita ajustar la profundidad según las necesidades de cada momento.

Esta plataforma hidráulica puede elevarse completamente hasta el nivel de la cubierta para transformarse en una pista de eventos. El espacio polivalente permite organizar cenas de gala o espectáculos musicales sobre el agua durante las noches estrelladas.

Four Seasons I Omicrono

El diseño exterior se mantiene sumamente limpio debido a que las lanchas de salvamento quedan totalmente ocultas a la vista. Unos portones laterales integrados en el casco se abren únicamente en situaciones de emergencia o maniobras de mantenimiento.

La silueta clásica se ve reforzada por una elegante popa de estilo canoa que recuerda a los transatlánticos de época. Al mismo tiempo se incorporan soluciones modernas como unas puertas telescópicas de cuatro metros en los camarotes principales.

Four Seasons I Omicrono

El acceso a este nivel de exclusividad flotante requiere desembolsar sumas económicas al alcance de muy pocos bolsillos internacionales. La tarifa fijada para la suite más accesible del catálogo comienza en los 12.200 euros por noche.

Las rutas comerciales planificadas por la naviera contemplan itinerarios cerrados con una duración de entre 7 y 9 jornadas. El precio mínimo para experimentar una travesía completa ronda los 85.400 euros por persona.