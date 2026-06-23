Robots aspiradores premium a precio de ganga: descuentos de hasta 900€ en la revolución de Roborock por el Prime Day

La compañía lanza una de sus campañas promocionales más ambiciosas con rebajas en robots aspiradores y dispositivos de limpieza para el hogar.

La tecnología para el hogar sigue avanzando con el objetivo de hacer la vida más cómoda, eficiente y libre de tareas repetitivas. En este contexto, la limpieza inteligente se ha consolidado como una de las categorías de mayor crecimiento, gracias a dispositivos capaces de automatizar procesos y optimizar el tiempo de los usuarios. Coincidiendo con una de las citas más esperadas del año, el Amazon Prime Day, Roborock apuesta por acercar estas innovaciones a más hogares mediante una campaña de descuentos que permite acceder a algunas de sus soluciones más avanzadas en condiciones especialmente atractivas.

La compañía ha puesto en el escaparate una amplia selección de productos rebajados que estarán disponibles desde el 23 hasta el 26 de junio. Durante esos días, habrá grandes descuentos en buena parte de su catálogo, con reducciones de precio que alcanzan los 900 euros en algunos de sus modelos más avanzados.

La marca, un referente mundial en el campo de la robótica de limpieza tanto en valor como en volumen de ventas, aprovecha esta cita para acercar sus tecnologías más innovadoras a un mayor número de consumidores. Entre los productos destacados se encuentran robots aspiradores de gama alta, equipos de limpieza multifunción y modelos orientados a usuarios que buscan una solución eficiente a un precio más asequible.

Roborock Saros 20: potencia y autonomía para la limpieza premium

Uno de los protagonistas de la campaña es el Roborock Saros 20, un robot aspirador diseñado para ofrecer una experiencia prácticamente autónoma. El dispositivo incorpora una potencia de succión HyperForce de 36.000 Pa y un diseño ultrafino de apenas 7,98 centímetros de altura, lo que le permite acceder a zonas difíciles como espacios bajo muebles.

Entre sus principales características destacan el sistema de doble mopa giratoria a 200 rpm, la tecnología extensible FlexiArm para mejorar la limpieza en esquinas y bordes y la base RockDock, capaz de lavar las mopas con agua caliente a 100 grados, secarlas y vaciar automáticamente el depósito de polvo durante un periodo de hasta 65 días.

Además, incorpora el sistema de navegación StarSight 2.0, que puede identificar más de 200 tipos de objetos para evitar obstáculos, así como el chasis AdaptiLift 3.0, diseñado para superar desniveles y umbrales de hasta 8,8 centímetros.

Durante la promoción, el Saros 20 pasará de costar 1.489 euros a 999 euros, lo que supone una rebaja cercana al 33%.

QV 35A Set: automatización avanzada a precio reducido

Roborock QV35A Set.

Para quienes buscan un equilibrio entre prestaciones y coste, Roborock destaca el QV 35A Set. Este modelo incorpora doble mopa giratoria y elevable, una base multifunción capaz de lavar y secar las mopas automáticamente, vaciar el polvo durante hasta siete semanas y rellenar el depósito de agua.

El equipo utiliza navegación PreciSense LiDAR junto con la tecnología Reactive Tech para mejorar la detección de obstáculos y optimizar las rutas de limpieza. También permite diversas opciones de personalización desde la aplicación móvil e incluso control mediante Apple Watch.

La versión blanca del QV 35A Set, cuyo precio habitual es de 599,99 euros, podrá adquirirse por 299,99 euros, una reducción superior al 50%, incluyendo además dos bolsas de polvo adicionales.

Q10 S5+ Set: una alternativa para hogares con mascotas

Q10 S5+ Set

Otro de los modelos incluidos en la campaña es el Roborock Q10 S5+ Set, especialmente orientado a hogares con mascotas y diferentes tipos de superficies.

Este robot combina una potencia de succión HyperForce de 10.000 Pa con los cepillos JawScrapers y cepillos laterales asimétricos, desarrollados para minimizar los enredos provocados por pelos y cabellos. También integra la tecnología VibraRise 2.0, que permite aspirar y fregar de forma simultánea gracias a una mopa autoelevable y al control inteligente del flujo de agua.

La navegación corre a cargo del sistema PreciSense LiDAR y la tecnología ReactiveTech, mientras que la estación RockDock de autovaciado proporciona hasta siete semanas de funcionamiento sin necesidad de intervención del usuario.

El precio promocional del modelo negro será de 224,99 euros frente a los 439,99 euros habituales, una rebaja del 49%.

F25 GT: limpieza en seco y húmedo en un único dispositivo

Roborock F25 GT

La oferta también incluye el Roborock F25 GT, un equipo diseñado para la limpieza de suelos tanto en seco como en húmedo. El dispositivo alcanza una potencia de succión de 20.000 Pa y realiza hasta 450 pasadas por minuto, permitiendo eliminar el 99,9% de las bacterias en una sola pasada, según indica la compañía.

Su sistema JawScrapers incorpora un diseño antienredos certificado por SGS con una tasa de enredos del 0%, mientras que su estructura compacta facilita el acceso a zonas complicadas y bajo mobiliario. Además, el rodillo puede limpiarse y secarse automáticamente mediante aire caliente a 90 grados en apenas cinco minutos.

Durante el Prime Day, este modelo reducirá su precio de 299 euros a 179 euros, lo que representa un descuento del 40%.

Qrevo S Pro completa la selección destacada

Roborock Qrevo S Pro.

La lista de productos promocionados se completa con el Roborock Qrevo S Pro, un robot aspirador equipado con una potencia de succión HyperForce de 18.500 Pa y cepillos antienredos especialmente útiles para hogares con animales domésticos.

Su base multifuncional permite lavar las mopas con agua a 75 grados y secarlas posteriormente con aire templado para reducir la aparición de bacterias y malos olores. Asimismo, incorpora navegación PreciSense LiDAR, compatibilidad con Matter y tecnología Reactive Tech para una detección precisa de obstáculos.

El sistema de fregado emplea mopas giratorias dobles que se elevan automáticamente al detectar alfombras, evitando así humedecer este tipo de superficies.

El Qrevo S Pro estará disponible por 399,99 euros frente a su precio habitual de 589,99 euros, lo que supone una rebaja del 32%.

Una campaña con descuentos en gran parte del catálogo

Además de estos modelos destacados, Roborock ha confirmado promociones especiales en otros productos de su catálogo durante el periodo de ofertas. Con esta campaña, la compañía no solo busca reforzar su presencia en el mercado de la limpieza inteligente, sino también acercar a más hogares tecnologías capaces de simplificar las tareas cotidianas y mejorar la calidad de vida de los usuarios. El Prime Day se convierte así en una oportunidad para descubrir nuevas formas de mantener el hogar limpio y cuidado con soluciones cada vez más autónomas, eficientes y accesibles.