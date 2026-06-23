Marcos Garcés, agricultor: "Tener sensores que recojan datos y tomar así decisiones es clave para las explotaciones"

España cuenta actualmente con una generación de profesionales del campo altamente cualificados que busca equilibrar las prácticas tradicionales con las herramientas informáticas más avanzadas.

Un claro ejemplo de esta tendencia es Marcos Garcés, un productor rural aragonés que defiende firmemente la necesidad de actualizar los procesos agrarios en entornos profundamente despoblados.

Este profesional resalta con orgullo que su actividad diaria combina la inspección directa de la tierra con sofisticados sistemas de posicionamiento global instalados en sus tractores modernos.

Las herramientas avanzadas de guiado automático y la dosificación variable según detallados mapas de rendimiento permiten optimizar de forma eficiente cada metro cuadrado cultivado.

La realidad demográfica del sector refleja un envejecimiento notable, puesto que un 60% de los productores españoles se jubilarán de manera definitiva durante la próxima década. Este panorama crítico exige un relevo generacional urgente y decidido para garantizar el suministro alimentario básico y mantener viva la actividad económica rural.

La falta de normativas flexibles adaptadas al contexto digital actual representa un obstáculo considerable para la incorporación fluida de nuevos perfiles profesionales al campo. Los bajos ingresos iniciales percibidos en comparación con otras actividades económicas urbanas desincentivan de forma constante a quienes desean iniciar un camino autónomo.

El perfil del joven productor en el continente europeo comparte desafíos estructurales similares como la extrema inestabilidad de los mercados globales y los crecientes riesgos climáticos. La mayoría de los nuevos gestores agrarios asumen el control directo de explotaciones familiares consolidadas y heredadas de sus padres o abuelos. Con todo, Marcos lo tiene claro, ahora "la agricultura es una mezcla de tradición y nuevas tecnologías".

Existe también un grupo menor de emprendedores que inicia su actividad desde cero enfocándose en cultivos emergentes con alto potencial o canales alternativos de venta directa. Todos ellos comparten una sólida formación académica multidisciplinar previa y la decisión totalmente consciente de dedicarse profesionalmente a esta actividad económica.

Las estadísticas comunitarias demuestran de forma contundente que las explotaciones lideradas por personas jóvenes obtienen una rentabilidad financiera superior debido a su notable flexibilidad operativa. La asimilación de conceptos comerciales modernos como el valor añadido y el ciclo cerrado de producción resulta natural para estas nuevas generaciones.

La adopción efectiva de innovaciones tecnológicas avanza de forma pausada debido a condicionantes históricos estructurales como la baja conectividad de banda ancha en zonas rurales aisladas. El elevado coste de los equipos nuevos y la falta de programas formativos públicos continuos dificultan un despliegue masivo mucho más rápido.

Los sistemas tradicionales agrícolas convivieron en el siglo pasado con la llegada histórica de la mecanización que sustituyó por completo la clásica tracción animal por potentes motores. En la actualidad el almacenamiento masivo de datos agronómicos y el internet de las cosas configuran el nuevo escenario de trabajo diario en el campo.

La toma de decisiones estratégicas basadas en sensores inteligentes distribuidos por el terreno reduce drásticamente la incertidumbre frente a factores meteorológicos extremos y destructivos. La recopilación constante de parámetros permite aplicar los recursos hídricos y nutricionales disponibles de manera sumamente precisa y controlada.

La eficiencia económica empresarial y la preservación ambiental son metas perfectamente complementarias que se alcanzan únicamente mediante el uso inteligente de las tecnologías disponibles. El cuidado meticuloso del entorno natural garantiza de forma efectiva que las tierras sigan siendo productivas y fértiles para las futuras generaciones.

El antiguo concepto estático de cadena de suministro lineal se transforma de manera gradual en una estructura dinámica de red interconectada muy compleja y global. Esta valiosa interconexión digital facilita que los propios productores controlen directamente el proceso completo de elaboración y el posicionamiento de sus productos.

Los exigentes estándares de seguridad alimentaria vigentes en el continente europeo son actualmente los más elevados de todo el planeta en beneficio directo del consumidor final. Pero los mercados agroalimentarios actuales presentan una fragmentación evidente en múltiples nichos muy específicos que cambian de tendencia comercial de manera sumamente acelerada y competitiva.