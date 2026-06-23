Madrid da una lección: su nueva planta convierte aguas residuales en hidrógeno para conducir 40.000 km diarios

Felipe VI durante la visita a la nueva planta de producción de hidrógeno Casa Real Omicrono

Mientras que los coches eléctricos no terminan de convencer a los consumidores, algunos fabricantes y países ya están mirando más allá, hacia el hidrógeno; un elemento que permite eliminar completamente las emisiones y con varias de las ventajas de la gasolina y el diésel.

Ahora, la Comunidad de Madrid ha dado un paso de gigante en el sector de la sostenibilidad con la puesta en marcha de un complejo único en España que puede poner las bases necesarias para usar hidrógeno en coches y camiones en nuestro país.

El nuevo Centro de Innovación de Agua y Energía, gestionado por la empresa pública Canal de Isabel II, se ubica en las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arroyo Culebro, en la localidad de Pinto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Su Majestad el Rey Felipe VI han inaugurado el Centro y han visitado las nuevas instalaciones que pueden fomentar el uso de la energía renovable y el hidrógeno verde.

Este entorno, que ya se encargaba de tratar los recursos hídricos de municipios como Parla, Fuenlabrada, Humanes y Leganés para una población equivalente de más de 1.200.000 habitantes, se convierte ahora en un laboratorio tecnológico para la descarbonización.

El gran avance de esta infraestructura es la capacidad de transformar los recursos considerados como desechos en fuentes energéticas limpias. La gran protagonista del recinto es una planta pionera que produce hidrógeno verde utilizando agua residual con una ultrafiltración de alta calidad, un hito que evita el uso de agua potable para fines industriales y que reduce la huella ecológica del proceso.

Esta instalación genera 400 kilogramos de hidrógeno verde cada día, una cantidad de combustible limpio suficiente para cubrir una distancia de unos 40.000 kilómetros diarios en vehículos de transporte pesado, lo que equivale a dar una vuelta completa a la Tierra.

Felipe VI y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración Canal de Isabel II Omicrono

El proceso tecnológico se fundamenta en la ósmosis, alimentada en su totalidad por energía de origen renovable generada en la propia planta mediante cogeneración y paneles solares.

Casi la mitad de los 400 kilogramos producidos diariamente se destinará al repostaje de camiones y vehículos de gran tonelaje, permitiendo la sustitución de combustibles fósiles en el transporte pesado, uno de los sectores con mayores dificultades para reducir sus emisiones.

El volumen restante se utilizará para abastecer procesos industriales de la zona y para la investigación en combustibles alternativos.

También gas renovable

Además de la producción de hidrógeno, el centro alberga otro proyecto experimental enfocado en la obtención de biometano sintético, también conocido como e-metano. Esta tecnología combina una parte del hidrógeno verde generado en las instalaciones con el dióxido de carbono y el biogás que se liberan de forma natural durante la digestión de los fangos de la propia depuradora.

El resultado es un gas renovable idéntico al gas natural convencional, pero con un balance neto de emisiones nulo, apto para ser inyectado directamente en la red de distribución de gas existente.

La inauguración del complejo coincide con el desarrollo de las actividades del 175 aniversario de Canal de Isabel II, consolidando a la empresa pública como un referente en la economía circular aplicada al ciclo urbano del agua.

Con estos proyectos en marcha, la planta de Arroyo Culebro funciona como un centro de pruebas reales donde se combinan la biotecnología y la ingeniería energética avanzada. La meta final de la corporación es presentar un plan estratégico de descarbonización total antes del cierre del año, empleando este espacio de Pinto como el principal modelo de escalabilidad técnica y viabilidad económica para futuras instalaciones en la región.