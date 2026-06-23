Australia logra lo imposible: crea un metal ultra resistente que soporta altas temperaturas y es más barato que el acero

Parte del desarrollo científico internacional está enfocado en el descubrimiento de materiales avanzados capaces de resistir condiciones extremas en la industria de la ingeniería civil y espacial.

Un equipo de investigadores pertenecientes a la Universidad de Monash ha logrado fabricar por primera vez una pieza continua y de gran tamaño de una aleación de alta entropía refractaria.

Este compuesto metálico destaca por registrar una resistencia a la compresión que duplica los valores habituales del acero estructural. Asimismo, las mediciones demuestran que este material supera en tres veces la resistencia mecánica que ofrece el aluminio convencional.

La composición química de esta nueva estructura integra de forma equilibrada elementos como el titanio, el hafnio y el tantalio. A estos componentes se añaden el niobio y el zirconio para consolidar sus propiedades físicas únicas.

El proceso de fabricación desarrollado utiliza temperaturas significativamente más bajas que los métodos de fundición tradicionales aplicados a estos metales. Esta optimización térmica abre las puertas a una producción mucho más barata y sencilla de escalar a nivel comercial.

Nuevo material Omicrono

La disposición espacial de los átomos conseguida mediante este calentamiento controlado elimina los defectos estructurales internos en la pieza final. El resultado es un elemento que combina una dureza extrema con una excelente ductilidad mecánica.

Esta propiedad permite que el bloque metálico pueda ser estirado, deformado o moldeado sin experimentar fracturas ni grietas superficiales. Hasta la fecha, los científicos tenían serias dificultades para producir este tipo de aleaciones en formatos que no fueran microscópicos.

El éxito de la investigación radica en haber superado la tradicional fragilidad que caracteriza a los metales refractarios cuando se unen. Las aplicaciones directas de este avance técnico abarcan sectores críticos como la industria aeroespacial y el diseño de sistemas de generación de energía alternativas.

Los autores del trabajo señalan que la metodología empleada servirá de base para diseñar otros materiales con capacidades físicas personalizadas. El descubrimiento facilitará la creación de componentes capaces de soportar el calor extremo de los motores de reacción actuales.

También se prevé su utilidad en infraestructuras sometidas a desgastes severos o presiones mecánicas constantes durante periodos prolongados. Los ingenieros ya planifican las siguientes fases de pruebas para verificar la respuesta del material en entornos operativos reales.

El hallazgo sienta un precedente metodológico importante para la metalurgia contemporánea y la producción sostenible de recursos técnicos. Los expertos auguran que el impacto de este sistema de manufactura avanzada se usará en las próximas décadas de desarrollo industrial.