Los expertos coinciden: "Elegir el tipo de aire acondicionado que mejor se adapta a tu casa depende de dos factores"

Cada año nos preparamos para afrontar los meses de calor intenso buscando las mejores soluciones de climatización para casa.

El mercado actual ofrece diferentes alternativas que prometen adaptar la temperatura interior a las necesidades específicas de cada vivienda o local comercial.

La elección del sistema ideal no debe tomarse a la ligera, ya que influye directamente en el consumo energético mensual. Es fundamental analizar las características de la edificación antes de realizar cualquier inversión económica importante en este sector porque “existe una relación directa entre el coste inicial del sistema y el coste energético” mensual.

Existe un compromiso entre el coste inicial del sistema y el coste energético a largo plazo que define la decisión de compra. Hay que elegir siempre entre asumir una reforma costosa al principio o pagar facturas de luz más elevadas durante el verano.

Con todo, la arquitectura del inmueble siempre determina en gran medida qué tecnología es viable implementar sin comprometer la estructura original.

La opción tradicional de ventana

El modelo de ventana representa una de las alternativas más antiguas y conocidas en el ámbito del acondicionamiento ambiental. Su implantación requiere la realización de una obra en la pared para encajar el aparato de forma segura.

Esta reforma puede resultar bastante aparatosa debido al boquete necesario en la fachada, aunque el proceso es relativamente sencillo. A cambio de esta alteración estructural, los usuarios se benefician de una instalación que resulta muy económica para el bolsillo.

El aire acondicionado de ventana y portátil PenClab Omicrono

Sin embargo, este tipo de equipos presenta inconvenientes notables relacionados con el confort diario en el hogar. El nivel de ruido que generan suele ser elevado y su impacto estético exterior resulta poco agradable a la vista.

A pesar de estos puntos negativos, siguen siendo dispositivos ideales para estancias concretas como salones o habitaciones principales. Su uso se mantiene vigente en zonas donde prima la inmediatez del enfriamiento sobre el diseño.

Sistemas split y multisplit

Los equipos split y multisplit se han posicionado como la alternativa preferida por la mayoría de las familias. Su configuración consta de una unidad exterior combinada con uno o varios aparatos interiores repartidos por las habitaciones.

Una de sus mayores virtudes es el funcionamiento sumamente silencioso que permite el descanso nocturno sin molestias acústicas. Además, su diseño resulta bastante estético y se integra con facilidad en cualquier decoración moderna.

Un aire acondicionado. E.E.

El rendimiento ecológico es otro factor clave, ya que conllevan un menor gasto energético en comparación con tecnologías más antiguas. Esta eficiencia ayuda a amortizar la inversión inicial a través del ahorro en los recibos de la electricidad.

Por contra, la colocación de estos dispositivos requiere una instalación complicada que debe ser realizada obligatoriamente por profesionales autorizados. Esta complejidad técnica eleva el coste de puesta en marcha, convirtiéndolo en un desembolso inicial respetable.

Son sistemas ideales para climatizar salones y habitaciones de manera independiente según las necesidades de cada momento. La versatilidad de controlar la temperatura por zonas los convierte en una opción muy equilibrada y demandada.

La alternativa centralizada mediante conductos

Los sistemas centralizados por conductos representan la solución integral para quienes buscan una climatización uniforme en todo el inmueble. Esta tecnología distribuye el flujo de aire mediante una red de tuberías ocultas que conectan las estancias.

La principal ventaja de este método es que permite refrigerar todo el edificio o local comercial con un único equipo central. Visualmente resulta un mecanismo muy discreto, ya que solo quedan a la vista unas pequeñas rejillas en el techo.

El silencio es otra de sus grandes bazas, puesto que la maquinaria ruidosa se ubica fuera de las zonas habitables. No obstante, la implantación de esta red conlleva un alto coste de instalación que no todos los presupuestos pueden asumir.

El proceso requiere una obra aparatosa y la necesidad imprescindible de contar con un falso techo para ocultar los tubos. Debido a estos requisitos estructurales, es el modelo ideal para locales comerciales, oficinas o viviendas de nueva construcción.

La flexibilidad de los aparatos portátiles

Los dispositivos portátiles surgen como la respuesta inmediata para quienes no pueden o no quieren realizar modificaciones en su vivienda. Estos aparatos no requieren ninguna obra, bastando con situar un tubo extractor de aire caliente hacia una ventana.

La movilidad extrema que ofrecen permite transportarlos fácilmente de una habitación a otra según se mueva el usuario. Esta cualidad los hace muy atractivos para inquilinos que viven de alquiler o para estancias temporales.

Pese a su aparente comodidad, este tipo de tecnología acarrea una serie de desventajas importantes que conviene sopesar detenidamente. Suelen ser productos caros para las prestaciones reales que ofrecen y el ruido interno que generan es considerable.

Aire portátil Manuel Fernández Omicrono

Asimismo, muestran una potencia limitada que dificulta el enfriamiento rápido de espacios grandes durante las jornadas de calor extremo. Su consumo eléctrico es bastante elevado, lo que incrementa el gasto mensual de forma notable si se usan continuamente.

Por todas estas razones, se consideran la opción ideal para una segunda residencia o para un uso estrictamente esporádico. Su compra se justifica cuando la instalación de otros sistemas resulta inviable técnicamente o está prohibida por la comunidad.

Cómo elegir la mejor opción

Decidir qué sistema se ajusta mejor a lo que necesitas requiere un análisis detallado del presupuesto y estilo de vida. Hay que equilibrar el desembolso inicial que se puede afrontar con el gasto energético que se tolerará en el futuro.

Las familias con viviendas en propiedad suelen inclinarse por la eficiencia y el silencio que aportan los modernos equipos split en sus pisos. Si la vivienda tiene preinstalación para aire por conductos, es sin duda la mejor opción, aunque es costosa.

La previsión del uso del inmueble también dicta la conveniencia de optar por un aparato portátil o uno de ventana. Las segundas residencias se benefician de la falta de obras, mientras que las viviendas habituales agradecen el rendimiento de instalaciones fijas.