Bill Gates: "Sobrestimamos lo que la IA va a hacer en dos años, y subestimamos lo que va a hacer en diez años"

Las expectativas que tenemos sobre la inteligencia artificial nunca parecen encajar con su capacidad real, y los expertos están de acuerdo: o bien se promete demasiado y no se cumple, o se sobrepasan todas las previsiones.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha compartido su visión sobre el futuro de esta tecnología en su carta anual de 2026, donde intenta rebajar el entusiasmo inmediato para poner el foco en el verdadero impacto que veremos a largo plazo.

El mensaje principal de Gates recupera una máxima que ya aplicaba durante la era de los ordenadores personales y el nacimiento de internet, ambos momentos en los que su compañía estuvo al frente.

El empresario y filántropo afirma que la sociedad actual tiende a sobrestimar lo que la inteligencia artificial será capaz de hacer en los próximos dos años, mientras que, al mismo tiempo, subestima por completo el impacto profundo que tendrá dentro de diez años.

Para Gates, la prisa por ver tutores virtuales perfectos, médicos instantáneos o asistentes de oficina impecables está generando una impaciencia que no coincide con los tiempos de adopción reales de la industria.

A pesar de su bien sabido optimismo respecto a la innovación, las previsiones de Gates para este periodo vienen acompañadas de advertencias importantes que tocan sectores críticos como el empleo, la sanidad y el cambio climático.

En el entorno laboral, los efectos ya empiezan a ser notables. Gates señala que los desarrolladores de software ya son al menos dos veces más eficientes gracias a las herramientas de inteligencia artificial, lo que ha abaratado los costes de programación y ha comenzado a transformar la demanda de empleo en ese sector técnico.

Gates prevé que esta transformación se va a extender de forma más intensa hacia los trabajos de almacén y de atención telefónica durante los próximos 5 años.

La respuesta ante este escenario puede derivar en dos realidades muy distintas. Por un lado, un incremento notable de la productividad podría permitir reducir la jornada laboral o redirigir a los trabajadores hacia tareas donde el juicio humano y la empatía sean indispensables.

Por otro lado, si no se aplican políticas públicas adecuadas, existe el riesgo de que los beneficios económicos se concentren en un grupo muy reducido de empresas y profesionales.

Cómo la IA transformará el mundo

En el ámbito del desarrollo global, Gates destaca el potencial de la inteligencia artificial para ayudar a los agricultores de los países en desarrollo que se enfrentan a condiciones climáticas extremas.

Herramientas avanzadas podrían ofrecer predicciones meteorológicas, datos sobre precios de mercado y diagnósticos de enfermedades en los cultivos con una precisión superior a la que disponen actualmente los productores con mayores recursos económicos.

Relacionado con esto, la fundación del magnate ha comprometido 1.400 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros) para apoyar a los agricultores afectados por las alteraciones del clima.

El análisis de Gates también aborda la sanidad, donde la asistencia médica accesible mediante inteligencia artificial podría transformar la atención en regiones con escasez de personal sanitario, aunque insiste en la necesidad de que los profesionales médicos mantengan siempre la capacidad de supervisar y anular las decisiones del software.

El punto más sombrío de sus declaraciones se centra en los riesgos de seguridad. El cofundador de Microsoft advierte que uno de los mayores peligros de la próxima década es la posibilidad de que actores maliciosos o grupos no gubernamentales utilicen herramientas de inteligencia artificial de código abierto.

Un posible uso de la IA estaría en el diseño de armamento bioterrorista, un escenario que requiere la creación de regulaciones y medidas de protección antes de que la tecnología se integre por completo en el día a día de la sociedad.