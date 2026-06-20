El genial invento que acabará con las botellas de plástico: monitoriza tu hidratación a lo largo del día en tiempo real

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, mantenernos bien hidratados es más importante que nunca, porque perdemos muchos más líquidos por el sudor; es el momento perfecto, por lo tanto, para el último lanzamiento de Brita.

Aunque Brita es más famosa por sus jarras con filtro, que siguen siendo uno de los productos más influyentes en la industria de la hidratación, ahora la compañía quiere renovarse después de 60 años y expandirse al área de la salud conectada con este dispositivo.

Se llama Brita Larq iQ, y combina lo mejor de la marca Brita como su sistema de filtración con una tapa con sensores y conectividad móvil que permite obtener un control exacto de la ingesta de líquidos diaria, adaptando los recordatorios a las características de cada usuario.

La clave del funcionamiento de esta botella se encuentra en su integración con la app oficial de Brita. Con los sensores integrados, es capaz de registrar el volumen de agua consumido en tiempo real.

A partir de ahí, la app usa variables de nuestro perfil personal, como el peso, el género y la edad, para calcular la meta de hidratación diaria de manera personalizada. Incluso es posible personalizar el perfil a los hábitos del usuario, como por ejemplo, registrando de manera manual el resto de bebidas consumidas a lo largo de la jornada, como café o té.

La Brita Larq iQ se conecta con la app oficial de la marca Brita Omicrono

A simple vista, esta es una botella térmica convencional. Está construida en acero inoxidable de doble pared con aislamiento térmico, que le permite mantener la temperatura interior fría durante 24 horas. El volumen es de 680 mililitros o de 1 litro, y cuenta con un asa desmontable para facilitar el transporte diario.

Como buen producto de Brita, cuenta con un sistema de filtrado avanzado. La tecnología de purificación implementada se divide en dos fases independientes; por un lado, el filtro físico reduce la presencia de impurezas, cloro y sustancias PFAS (compuestos químicos permanentes) en un 98%.

Brita Larq iQ Brita Omicrono

Cada filtro tiene una duración de hasta 150 litros de agua, lo que equivale aproximadamente a ocho semanas de uso; de esta manera, es posible evitar el uso de alrededor de 300 botellas de plástico de 0,5 litros de un solo uso.

A eso hay que sumar que la tapa de la botella incluye un emisor de luz UVC, que es capaz de eliminar el 99,99% de las bacterias como la E. coli y ejecuta un ciclo automático de autolimpieza cada dos horas para evitar la proliferación de gérmenes en las paredes internas.

Nueva era para Brita

El nombre de esta botella proviene de la startup tecnológica Larq que fue comprada por la corporación alemana y que hace años ya presentó una botella inteligente; la Brita Larq iQ es el resultado del conocimiento de ambas compañías.

Este lanzamiento supone la llegada de una nueva gama de Brita, llamada Brita Larq, que está compuesta por un ecosistema modular en el que el consumidor podrá elegir una experiencia personalizada dependiendo de los componentes que quiera comprar.

Brita Larq Essential Brita Omicrono

La Brita Larq Essential es la botella base, disponible en 680 ml y 1 l, en acabados negro, blanco, verde y beige, que está disponible en España por 44,95 euros.

La tapa inteligente se llama Brita Larq iQ Cap y añade la función de autolimpieza con tecnología UV-C, con un coste de 59,95 euros. Por su parte, el kit para añadir el filtro brita a la botella cuesta 19,95 euros.

Por último, todos estos componentes se venden juntos en un paquete por 124,95 euros, incluyendo la botella, la tapa inteligente y el sistema de filtrado.