Es oficial: los cines de España ya prueban un sistema de precios variables en función de las butacas de la sala que elijas

La transformación digital y la evolución de las estrategias de venta en el sector del entretenimiento han sumado un nuevo hito en el mercado español. Cinesa, la cadena de cines líder en España, ha puesto en marcha una prueba piloto en sus canales digitales basada en el conocido modelo de precios de las aerolíneas.

Con este nuevo sistema, el coste de las entradas dependerá de forma directa de la ubicación de las butacas en la sala, rompiendo con el esquema tradicional de tarifa plana por sesión.

Las zonas centrales mantendrán su precio habitual, mientras que las primeras filas y los laterales experimentarán una rebaja para pasar a ser opciones más asequibles para el público.

Este plan piloto se está implementando actualmente en tres complejos específicos de la compañía: Nassica en Madrid, Salera en Castellón y Parque Principado en Asturias.

De esta manera, ahora, cuando los usuarios acceden a la página web para adquirir una entrada en los cines seleccionados, una pantalla de carga les muestra un aviso que detalla el funcionamiento de la medida.

En dicho texto explicativo, la empresa invita al espectador a elegir su zona y su precio bajo un sistema que permite escoger dónde sentarse según el presupuesto que mejor se adapte a cada persona, mostrando las tarifas desde el principio sobre la base de la entrada de Adulto.

Al avanzar en el proceso de compra para títulos como la película Toy Story 5, la interfaz del mapa de asientos se despliega dividida por colores según cuatro categorías diferenciadas.

Los nuevos precios en el cine Cinesa de Getafe (Madrid). Cinesa Omicrono

Las butacas verdes, denominadas Classic, ofrecen comodidad clásica al mejor precio por 5,90 euros, ubicándose en las zonas menos centradas.

Un escalón por encima se sitúa la opción Classic Plus por un coste de 7,40 euros, que promete una experiencia clásica en una ubicación preferente.

Por su parte, la zona Classic Premium, identificada con el color naranja, ofrece una butaca clásica en la mejor ubicación de la sala por 8,40 euros, mientras que la tarifa VIP, de color rosa, otorga más espacio y comodidad premium por un precio fijado en 8,60 euros.

Este modelo contrasta notablemente con las tarifas estándar que la exhibidora mantiene en otros complejos convencionales. En una sala tradicional de la cadena, la entrada normal de Adulto se sitúa en los 12,40 euros, un importe que aumenta hasta los 13,90 euros si se opta por una sala con formato XL y pantalla más grande.

Por parte de Cinesa , Ramon Biarnés, Managing Director Norte y Sur de Europa de ODEON Cinemas Group, ha defendido la medida en un comunicado oficial señalando que el compromiso de la marca es escuchar a sus clientes ofreciéndoles una experiencia flexible y transparente.

El directivo argumenta que el hecho de incorporar más opciones de ubicación permite que algunas zonas tengan precios más económicos que los disponibles hasta ahora.

Además, desde la empresa consideran que se trata de una evolución lógica que conecta la experiencia de ir al cine con modelos de elección que ya son completamente habituales en otros espacios de la cultura y el ocio, como los teatros, los conciertos y los eventos deportivos, garantizando que la experiencia seguirá siendo positiva independientemente del asiento elegido.