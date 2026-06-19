El mapa de la IA que salvará a Valencia de la próxima DANA: el experimento que cambia la gestión de las inundaciones

Vehículos destrozados tras el paso de la DANA por el barrio de La Torre de Valencia. Europa Press

España ha sido el escenario de un gran simulacro europeo que ha puesto a prueba la coordinación de emergencias ante inundaciones mediante el uso de inteligencia artificial. Este importante ejercicio se ha desarrollado en el distrito valenciano de La Torre bajo condiciones operativas de gran realismo.

La elección del lugar no ha sido casual, ya que esta zona fue una de las más afectadas por la DANA en octubre de 2024. El despliegue tecnológico ha permitido simular situaciones de riesgo extremo para evaluar la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad.

El proyecto cuenta con la financiación del programa Horizonte Europa de la Comisión Europea y el respaldo estratégico de la asociación global ISACA. Diversas agencias de seguridad y servicios de emergencia han trabajado de forma conjunta para validar estas nuevas herramientas digitales.

Durante la jornada se simularon escenarios complejos que incluyeron la evacuación urgente de un colegio y tareas críticas de búsqueda y rescate. La evolución de los riesgos ambientales exige que las autoridades adapten sus protocolos tradicionales a las capacidades del entorno digital.

Las tecnologías integradas han facilitado que la policía, los bomberos y los equipos de protección civil compartan información de manera inmediata. Los sistemas inteligentes analizan los datos del entorno en tiempo real para optimizar el despliegue de los recursos humanos.

La monitorización del terreno se ha llevado a cabo mediante el despliegue de drones y cámaras de videovigilancia distribuidas por el área afectada. Estas herramientas envían imágenes constantes que permiten generar un mapa operativo dinámico para los mandos responsables.

La toma de decisiones conjuntas se coordinó de manera centralizada desde el denominado Puesto de Mando Avanzado de las fuerzas de seguridad. Los analistas pudieron emitir alertas predictivas gracias al procesamiento automatizado de las variables hidráulicas y geográficas del municipio.

Varios coches sobre las vías de tren en Alfafar, en Valencia, tras el paso de la DANA. Rober Solsona / Europa Press

Este simulacro forma parte de la iniciativa de innovación denominada LEAD-PRO, orientada a reforzar la gestión operativa ante catástrofes naturales. El consorcio busca dotar a los profesionales de herramientas que garanticen la resiliencia frente a situaciones extremas de crisis.

La implicación de ISACA aporta un valor fundamental en áreas clave como la ciberseguridad, la confianza digital y la gobernanza tecnológica. Su experiencia resulta indispensable para que los sistemas de comunicación utilizados por las autoridades sean completamente seguros e inviolables.

Este ejercicio en tierras valencianas da continuidad a una primera prueba piloto completada con anterioridad en la localidad de Kaunas, en Lituania. En aquella ocasión, más de trescientos agentes procedentes de seis países diferentes testearon la efectividad de la plataforma digital.

De forma complementaria al simulacro de campo, la Jefatura de la Policía Local de Valencia organizó un encuentro internacional de debate técnico. Esta cumbre reunió a representantes de la Comisión Europea, científicos especializados y diversos responsables institucionales de la gestión de catástrofes.

Los expertos analizaron las lecciones aprendidas tras la catástrofe de la DANA de 2024 para diseñar futuros marcos de prevención más sólidos. Las ponencias reflejaron que la preparación ante los desastres actuales requiere una interoperabilidad total entre los sistemas informáticos.

El jefe de la División de Innovación de la Policía Local de Valencia, José Luis Diego, destacó el valor de experimentar en entornos reales. El directivo afirmó que la capacidad de decidir con rapidez bajo dinámicas de alta presión resulta crucial para salvar vidas humanas.

Por su parte, el director de Estrategia Global de ISACA, Chris Dimitriadis, insistió en la relevancia de contar con profesionales altamente cualificados. El entorno actual exige coordinar con éxito factores operativos, físicos y digitales en un escenario de constante vulnerabilidad climática.

La iniciativa de innovación LEAD-PRO responde al acuerdo de subvención específico regulado por los estándares de los programas financieros de la Unión Europea. El enfoque se centra en dotar a los servicios públicos de comunicaciones interoperables y sistemas avanzados de conciencia situacional.

La organización internacional ISACA acumula más de 55 años de trayectoria impulsando la confianza en los sistemas tecnológicos globales. Actualmente cuenta con una red que supera los 195.000 miembros en diferentes regiones del planeta.

El éxito de esta convocatoria en el litoral mediterráneo consolida el liderazgo europeo en el desarrollo de metodologías aplicadas a la protección civil. Las conclusiones obtenidas servirán para actualizar los planes de actuación ante inundaciones urbanas en todo el territorio comunitario.