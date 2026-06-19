Los expertos alertan: "Un aire acondicionado puede llegar a consumir 20 veces más que utilizar un ventilador en tu casa"

El debate sobre el consumo eléctrico de los electrodomésticos de refrigeración se intensifica cada verano en España debido al aumento de las temperaturas. Buscamos constantemente fórmulas eficaces para mantener sus hogares frescos sin que la factura de la luz sufra un incremento desmedido.

A la hora de combatir el calor, las dos opciones más recurrentes son el ventilador tradicional y el sistema de aire acondicionado. Ambas tecnologías presentan diferencias sustanciales tanto en su funcionamiento técnico como en la energía que requieren para operar.

Y esto es importante si queremos controlar el coste final. La diferencia es muy elevada, más de lo que podríamos pensar, como explican los expertos.

Comparativa de gasto

Un ventilador estándar de pie, de techo o de sobremesa suele registrar una potencia media que ronda los 60 W por hora. Este dispositivo no enfría el aire ambiental, sino que genera una corriente que facilita la evaporación del sudor en la piel.

Si se realiza un cálculo basado en un uso diario de 8 horas durante todo un mes, el consumo acumulado es de 14,4 kWh. Si tomamos como referencia un precio estimado de la electricidad de 15 céntimos por kWh, el coste mensual de este aparato se sitúa en unos 2,16 euros.

Por otro lado, los equipos de aire acondicionado domésticos demandan una cantidad de energía significativamente mayor para su funcionamiento. Estos sistemas modifican de manera real las condiciones térmicas de la estancia mediante un circuito de refrigeración por compresión.

Un aparato de aire acondicionado convencional puede tener una potencia estimada de unos 1.500 W aunque depende mucho de la temperatura que elijamos. Bajarla solo un grado puede aumentar mucho el consumo.

Un aire acondicionado. iStock

Al replicar el mismo patrón de uso de 8 horas diarias durante 30 días, el consumo mensual asciende a 360 kWh. Al aplicar la misma tarifa eléctrica de 15 céntimos por kilovatio hora, el gasto total mensual para este equipo alcanza los 54 euros. Esta cifra evidencia una disparidad notable en comparación con el desembolso requerido por el ventilador de aspas.

La comparativa directa entre ambos sistemas revela que el aire acondicionado puede llegar a consumir más de veinte veces la energía de un ventilador. Este factor es determinante para los consumidores que priorizan el ahorro económico estricto en sus presupuestos mensuales.

Más allá del dinero

A pesar del mayor impacto económico, las prestaciones de confort que ofrece el aire acondicionado no pueden ser replicadas por la ventilación simple. El control preciso de la temperatura y la reducción de la humedad ambiental justifican la inversión para muchos usuarios.

El impacto en la factura eléctrica puede mitigarse de manera considerable mediante el uso de tecnologías de autoconsumo energético en el hogar. La instalación de paneles solares fotovoltaicos permite bajar mucho el coste.

Además, al contrario de lo que pasa en invierno, el uso del aire acondicionado suele coincidir con el de mayor generación de electricidad. En una instalación sencilla, que produzca unos 3.5 kWh, la generación es suficiente incluso para dos máquinas de aire acondicionado funcionando a la vez.

Con todo, la elección final entre un sistema u otro dependerá de las necesidades específicas de climatización y del presupuesto disponible de cada unidad familiar. Evaluar los hábitos de consumo y la eficiencia de los aparatos es fundamental antes de tomar una decisión.