España cambia las normas: el Gobierno obligará a tener baterías para cubrir el 75% de la cobertura móvil si hay apagón

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

El gran apagón en España de abril de 2025 pasó a la historia como la demostración definitiva de las carencias que aún sufre el país, no sólo en su red eléctrica nacional, sino también en otros aspectos como su red de telecomunicaciones.

No en vano, la pérdida de la luz no fue la única preocupación de los españoles: más urgente en muchos casos fue la pérdida de la conexión móvil, que hizo imposible conectarse a Internet para comprobar el estado de la situación y obligó a mucha gente a desempolvar su vieja radio.

Ahora, el Gobierno está preparando una nueva medida para evitar que esto vuelva a ocurrir, con el nuevo Real Decreto de Resiliencia de las Redes creado por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública que impone nuevas normas contra los apagones de telecomunicaciones.

La principal novedad de este decreto se encuentra en la obligación de que las cuatro grandes operadoras del país ofrezcan al menos cuatro horas de cobertura móvil en caso de apagón, lo que permitirá que los consumidores se informen y se comuniquen en caso de emergencia.

Para conseguirlo, las operadoras, Telefónica, Orange, Vodafone y Digi, estarán obligadas a instalar baterías en las antenas móviles que permitan su funcionamiento continuo incluso si se desconectan de la red eléctrica.

En concreto, el decreto impone una cobertura de al menos el 75% de la población española, lo que representa a 37,5 millones de personas, lo que inmediatamente pondrá a España en la vanguardia en lo que respecta a la resiliencia de su infraestructura digital.

De hecho, la norma podría haber sido incluso más dura para las operadoras; como ha compartido Expansión, el plan original del Gobierno era establecer una cobertura del 85%, lo que supondrá un "ahorro sustancial" en la inversión necesaria para instalar todas las baterías.

Las operadoras tendrán que pagar

De la misma manera, los plazos originales se han suavizado, y ahora las empresas de telecomunicaciones tendrán que terminar con la instalación de las baterías a finales del 2029 o principios del 2030, concretamente tres años después de la entrada en vigor del decreto que ya está en tramitación.

Pese a eso, el despliegue de este plan no ha sido bien recibido en el sector, principalmente porque las operadoras tendrán que asumir por su cuenta la inversión necesaria para la instalación de miles de baterías a lo largo de toda la geografía española.

Una antena de telefonía móvil. E. E.

Esto puede afectar a otras inversiones, como la expansión de las redes 5G o el despliegue de fibra en zonas rurales, además del salto a nuevas tecnologías como 5G Advanced o el futuro 6G, cuyo lanzamiento comercial está previsto precisamente a lo largo del 2030.

Por otra parte, este decreto significa que, en apenas tres años, las comunicaciones españolas deberían estar fuertemente protegidas ante fallos locales o nacionales de la red eléctrica, además de contra posibles ataques contra las antenas que puedan cortar el acceso a la red.