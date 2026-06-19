EEUU logra un doble milagro hídrico: transforma agua marina en dulce y extrae un elemento clave en el proceso

La escasez de agua se ha consolidado como uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI, obligando a países con una amplia infraestructura de desalinización en sus costas, como España, a buscar soluciones urgentes frente a las persistentes sequías.

Sin embargo, los métodos tradicionales conllevan el gran reto ecológico de gestionar las grandes cantidades de salmuera sobrante. Al ser devuelta al océano, esta densa capa de agua hipersalada altera gravemente los ecosistemas marinos y destruye la biodiversidad local.

Para romper definitivamente este círculo vicioso, un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester, en EEUU, ha desarrollado una alternativa térmica solar que no solo elimina por completo estos vertidos contaminantes, sino que además extrae un recurso estratégico de alto valor en el mismo proceso.

El corazón de este avance científico radica en la utilización de unos paneles metálicos especiales que han sido tratados mediante un sofisticado sistema de láser de alta precisión.

Gracias a este procedimiento tecnológico, las superficies adquieren propiedades hidrofílicas extremas, lo que les permite absorber la luz solar casi por completo y distribuir el agua con una rapidez asombrosa.

Al exponerse directamente a la luz del día, el calor capturado por los paneles evapora el agua marina de manera muy acelerada.

Posteriormente, este vapor resultante se condensa en un circuito cerrado para obtener agua dulce totalmente apta para el consumo humano, logrando una eficiencia sin precedentes al aislar la totalidad de las sales disueltas en forma de cristales sólidos y secos.

Cualquiera podría pensar que la acumulación de sal sólida arruinaría el dispositivo óptico en cuestión de horas debido a las inevitables obstrucciones en el sistema de conducción.

Sin embargo, los ingenieros de la institución estadounidense lograron resolver este desafío técnico aplicando un principio físico muy cotidiano como es el efecto de la mancha de café, el cual empuja de forma natural los residuos hacia los bordes de una gota líquida.

Mediante el diseño de unas microranuras inteligentes en el entramado del metal, el sistema dirige los minerales cristalizados de manera continua hacia las zonas pasivas del panel exterior.

Gracias a este movimiento constante y autónomo, la superficie activa del dispositivo permanece completamente limpia y libre de bloqueos durante todo su tiempo de funcionamiento.

Aquí es donde este aparente hito hídrico se transforma en una oportunidad económica sin precedentes para el mercado internacional, ya que la recolección de los componentes sólidos secos abre la puerta a un modelo inédito de aprovechamiento de materias primas valiosas.

Los científicos modificaron las estructuras metálicas añadiendo unas nanopartículas específicas de titanato de hidrógeno en sus canales conductores. Estas partículas actúan como auténticas trampas moleculares selectivas que retienen con una enorme eficacia los iones de un metal ligero esencial para el futuro tecnológico del planeta: el litio.

Los ensayos realizados en laboratorios con muestras extraídas del Gran Lago Salado demostraron la viabilidad de capturar hasta la mitad del litio disponible en el agua, multiplicando notablemente su concentración original y facilitando enormemente su posterior refinamiento a escala industrial.

Además, la técnica ha demostrado una gran versatilidad global al ser probada con éxito en muestras procedentes de diversos entornos marinos de todo el planeta, manteniendo un rendimiento idéntico y constante tanto si el agua de mar provenía del océano Atlántico, del Índico o del Pacífico por igual.

Piezas solares Omicrono

Este revolucionario avance tecnológico plantea un esquema de economía circular idóneo para comunidades costeras y regiones áridas de todo el mundo, las cuales podrían disponer muy pronto de un sistema de autoabastecimiento limpio, sostenible y totalmente descentralizado.

El alto valor económico de los minerales recuperados en las costas podría compensar con creces los costes de implantación de estos nuevos paneles modulares, integrando la codiciada producción de componentes para baterías directamente en el sector del saneamiento hídrico.

Aunque el desarrollo se encuentra actualmente en una fase de validación mediante prototipos controlados, los analistas del mercado energético ya siguen muy de cerca la evolución de esta patente que promete proteger la biodiversidad marina mientras abastece de recursos clave a la población.