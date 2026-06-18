Michel Ypma, experto en seguros: "Los conductores con apps de radares en el coche en realidad reciben más multas"

Con la llegada del verano, España se moviliza. La operación salida de verano de la DGT oficialmente da inicio a principios del mes de julio, y millones de españoles ya se están preparando para el largo viaje a su estancia de veraneo instalando una app de radares.

No hace falta instalar apps de dudosa procedencia; muchas de las que ya usamos a diario en el coche, como Waze o Google Maps, ya incluyen funciones de aviso de radar de velocidad gracias a las bases de datos oficiales de la DGT o a las creadas por los propios usuarios.

Con una ayuda como esta, podríamos pensar que estamos a salvo de las temidas multas por velocidad; sin embargo, los expertos creen que esa es un arma de doble filo, porque nos puede dar una falsa seguridad que nos lleve a sobrepasar el límite de velocidad más a menudo.

Esa es la conclusión de un estudio publicado por el corredor de seguros neerlandés Independer, que ha analizado las costumbres de los conductores y cómo eso afecta a la cantidad de multas que reciben.

El estudio revela que el uso de apps de aviso de radares es más habitual entre los hombres, con un 42% de los encuestados admitiéndolo frente a un 30% de las encuestadas. Al mismo tiempo, el 33% de los hombres fue multado, frente a solo el 21% de las mujeres.

Aviso de radar de velocidad fijo en Google Maps

De la misma manera, el estudio confirma que si los conductores jóvenes pagan más por los seguros de coche, es porque son más propensos a meterse en accidentes; aunque el 63% cree que se trata de "discriminación por edad", en realidad el 45% de los conductores entre 18 y 29 años ha sido multado frente a solo el 16% de los mayores de 60 años.

Pero sobre todo, las conclusiones sobre el uso de apps de radares en el coche son más sorprendentes. Podríamos pensar que el hecho de saber que tenemos un radar más adelante nos va a facilitar esquivar la multa, pero en la práctica, eso no tiene por qué ser así.

Las apps de radar dan falsa seguridad

Como explica Michel Ypma, experto en seguros, "si confías que no va a haber un radar en la carretera porque no recibes una notificación, puede ser tentador conducir algunos kilómetros un poco más rápido".

Tiene sentido. Las apps de radares pueden darnos una falsa seguridad de que no vamos a ser 'cazados' rompiendo las normas, y eso nos puede llevar a cometer esas infracciones de manera más habitual; y tarde o temprano, nos van a pillar.

Es una simple cuestión de estadística; puede que el radar concreto que hemos esquivado gracias a la app no nos vaya a multar, pero cuantas más infracciones cometamos, es más probable que sean registradas por un radar móvil o un agente en patrulla.

Por eso, Michel Ypma alerta que los usuarios de apps de radares deberían tener cuidado contra el exceso de confianza y la conducción temeraria: "Es mejor moderar la velocidad por seguridad que por un control, y además, incluso usando una app, es posible llegar tarde".