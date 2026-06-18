Los expertos coinciden: multas de hasta 3.000 € si tu vecino te denuncia por usar así las cámaras de seguridad de tu casa

En España la instalación de dispositivos de vigilancia doméstica se ha disparado en los últimos años debido a la búsqueda de una mayor protección en el hogar. Sin embargo, este deseo de blindar nuestra propiedad privada puede chocar frontalmente con los derechos fundamentales de las personas que nos rodean.

Colocar un dispositivo tecnológico orientado hacia el exterior de la vivienda no es un asunto menor que deba decidirse de manera impulsiva. La normativa vigente en nuestro país es sumamente estricta en lo que respecta a la captación de imágenes en la vía pública o en zonas comunes.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece las bases jurídicas para este tipo de actividades. Este texto legal busca equilibrar la seguridad con el derecho inalienable a la intimidad y la propia imagen de la ciudadanía.

Muchos propietarios desconocen que grabar espacios comunitarios sin el consentimiento adecuado puede derivar en un proceso sancionador administrativo muy grave.

Una simple denuncia interpuesta por un residente colindante puede activar una inspección detallada por parte de las autoridades competentes.

Para profundizar en los límites y conocer al detalle las buenas prácticas en esta materia, se puede consultar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En este documento se especifican todas las obligaciones legales que se deben cumplir rigurosamente antes de encender cualquier objetivo.

La Agencia Española de Protección de Datos cuenta con potestad sancionadora para castigar el uso indebido de estos sistemas electrónicos de control. Las multas económicas por captar imágenes de la vía pública o portales vecinales sin justificación pueden alcanzar perfectamente los 3.000 euros.

El criterio fundamental que aplican las autoridades es el principio de proporcionalidad y la limitación de la finalidad del tratamiento. Los dispositivos de vigilancia instalados en fachadas o terrazas particulares solo deben captar la superficie estricta de la propiedad del usuario.

Está totalmente prohibido registrar de forma continuada el tránsito de personas por la acera o el acceso a otras viviendas del edificio. Los espacios públicos son competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, salvo en excepciones muy justificadas.

Cámara en un patio Álvarez del Vayo El Androide Libre

El desconocimiento generalizado de la legislación vigente suele ser la causa principal por la que se cometen estas costosas infracciones. Muchos ciudadanos compran un equipo en cualquier comercio y lo instalan de inmediato sin evaluar el ángulo de visión real.

Si la lente capta la puerta del piso de enfrente o el jardín adyacente, se está vulnerando la privacidad de manera directa. Es irrelevante que la intención inicial del propietario fuera meramente disuasoria o para prevenir posibles robos en su propio hogar.

Para evitar conflictos vecinales y expedientes económicos indeseados, es vital conocer la normativa de forma clara antes de proceder con el montaje. Toda la información práctica y detallada se encuentra recogida de forma exhaustiva en la Guía sobre el uso de videovigilancia de la Agencia Española de Protección de Datos.

Este manual específico detalla los requisitos imprescindibles, como la obligación de colocar carteles informativos homologados en las zonas de acceso vigiladas. Estos avisos visuales deben indicar claramente la identidad del responsable del tratamiento de los datos y ante quién ejercer los derechos.

El cartel informativo es una pieza clave porque advierte a los transeúntes de que están entrando en un espacio potencialmente monitorizado. La ausencia de este distintivo obligatorio ya constituye por sí misma una infracción tipificada que puede ser objeto de sanción económica.

Las comunidades de propietarios también tienen un papel decisivo a la hora de autorizar este tipo de instalaciones en elementos comunes. Cualquier acuerdo para colocar dispositivos en pasillos o garajes requiere el voto favorable de la mayoría de los propietarios según la ley.

Un vecino individual no puede decidir por su cuenta monitorizar el descansillo de la planta alegando motivos de seguridad personal. Las zonas comunes pertenecen a la totalidad de los copropietarios y su gestión debe aprobarse formalmente en junta ordinaria o extraordinaria.

Las grabaciones obtenidas mediante estos mecanismos deben ser almacenadas de forma totalmente segura y borradas en un plazo máximo fijado por la normativa. Por lo general, las imágenes captadas deben destruirse transcurrido un mes desde su captación, salvo que exista una investigación judicial en curso.

Fotogramas de cámaras de alarmas. iStock

Compartir estos vídeos en redes sociales o grupos de mensajería privada agrava considerablemente la situación legal del responsable de la instalación. La difusión pública de rostros sin el debido consentimiento expreso multiplica la cuantía de las posibles multas de manera exponencial.

Es recomendable reorientar los dispositivos hacia el interior del inmueble o utilizar máscaras de privacidad digitales si el software lo permite. Estas herramientas informáticas ocultan automáticamente las zonas prohibidas del encuadre para evitar captar lo que sucede fuera de los límites permitidos.

La convivencia en los bloques de viviendas depende en gran medida del respeto mutuo y del cumplimiento de estas directrices legales. Proteger el patrimonio propio es un derecho legítimo, pero nunca debe hacerse a costa de recortar los derechos de privacidad de los demás.

Antes de taladrar la pared de la fachada o el marco de la puerta, conviene asesorarse adecuadamente con profesionales del sector. Un pequeño ajuste en la inclinación de la lente puede ser la diferencia entre la tranquilidad del hogar y una sanción administrativa devastadora.