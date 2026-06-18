Los expertos coinciden: "Dejar el ventilador de techo puesto cada noche aumenta tu factura menos de 2 euros al mes"

Con las olas de calor acechando y el precio de la electricidad siempre en el punto de mira, conciliar el sueño durante las noches de verano se ha convertido en un auténtico desafío para miles de hogares. Muchos ciudadanos optan por sufrir el incómodo bochorno nocturno antes que arriesgarse a recibir una factura de la luz astronómica a final de mes.

Sin embargo, un vídeo que se ha vuelto completamente viral en la plataforma TikTok ha venido a desmontar uno de los grandes mitos del ahorro doméstico, demostrando que mantener el ventilador de techo encendido toda la noche es, en realidad, un gasto insignificante para el bolsillo.

Cuando el termómetro no da tregua dentro de la vivienda, la tentación de encender el aire acondicionado a máxima potencia es enorme, pero su impacto en el presupuesto familiar suele ser inmediato y bastante elevado. En este escenario de estrés energético, el ventilador de techo se corona como el gran salvavidas económico de la temporada estival.

A diferencia de los sistemas de climatización tradicionales, estos dispositivos no enfrían el aire de forma artificial, sino que lo mueven de manera constante por la habitación, generando una brisa continua que reduce la sensación térmica con un consumo de electricidad mínimo.

La eterna duda de cuánto cuesta exactamente mantener este aparato encendido mientras dormimos ha sido respondida de forma abierta con datos matemáticos muy claros.

Según explican los expertos, un ventilador de techo estándar consume alrededor de 60 W de potencia. Si se deja funcionando de manera continua durante ocho horas seguidas para cubrir el descanso, el gasto real en la tarifa eléctrica se sitúa por debajo de los 0,06 euros por noche.

Al realizar el cómputo mensual, el coste total acumulado no llega a superar los dos euros, una cifra bajísima que demuestra que dormir frescos cuesta prácticamente nada.

Este revelador cálculo que está tranquilizando a los usuarios de las redes sociales no es una simple estimación al azar, sino que viene respaldado por profesionales cualificados del sector de la climatización.

Cabe señalar que la fuente de autoridad detrás del vídeo viral es Eco-efficient, una empresa de servicios dedicada a las instalaciones en el sector doméstico, comercial, retail, industrial y obra pública.

Para maximizar todavía más este ahorro energético, otros especialistas sugieren verificar siempre que el dispositivo tenga activado el denominado modo verano, un sistema en el que las aspas giran en sentido antihorario para empujar el aire de forma directa hacia abajo.